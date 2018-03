Eerste privaat ontwikkelde raket in baan om aarde

rotterdam, 30 sept. Na drie mislukte pogingen heeft het Amerikaanse bedrijf SpaceX zondagnacht met succes een Falcon-1-raket gelanceerd vanaf het eiland Kwajalein in de Stille Oceaan. De tweetrapsraket, met een hoogte van 27,4 meter en een capaciteit van 570 kilo, is de eerste privaat ontwikkelde raket die een baan om de aarde bereikt. Met de Falcon-1 en de zwaardere versie Falcon-9 wil SpaceX, opgericht door internetmiljonair Elon Musk, concurreren op de markt voor lanceringen van satellieten en bemande ruimtevaartuigen. De lancering van zondagnacht, om 1.15 Nederlandse tijd, bracht een dummy-massa in een baan om de aarde. Bij de eerste pogingen waren werkende satellieten verloren gegaan.