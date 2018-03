Eerder verslaving bij vroege alcohol

rotterdam, 30 sept. Kinderen die voor hun vijftiende hun eerste alcoholische drankje drinken, lopen 50 procent meer kans om er verslaafd aan te raken dan kinderen die pas na hun achttiende beginnen. Ook als ze tussen hun vijftiende en zeventiende beginnen te drinken is die kans verhoogd. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van drie jaar onder ruim 22.000 drinkers in een `early view`van Alcoholism: Clinical & Experimental Research. In persoonlijke interviews werden de deelnemers twee keer ondervraagd over hun drinkgewoonten. Het verhoogde risico voor kinderen onder de 15 bleef bestaan als de onderzoekers corrigeerden voor andere risicofactoren zoals geslacht, gezinssituatie, ander drugsgebruik, en het alcohol- en drugsgebruik van de ouders.