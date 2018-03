Een stille tocht voor Nadia Breda. In de Bredase wijk Haagse Beemden werd gisteravond een stille tocht gehouden voor de 16-jarige Nadia. Nadia werd zaterdag rond 19.00 uur op haar scooter aangereden door een 27-jarige automobilist die haar niet had gezien. Ze overleed ’s nachts in het ziekenhuis. Een groep van ongeveer honderd jongeren, vrienden en klasgenoten liep van Nadia’s woning naar winkelcentrum De Berg waar het ongeval gebeurde. Foto WFA WFA71T:STILLE TOCHT TIENERS BREDA:BREDA;29SEP2008- Vrienden vriendinnen en klasgenoten liepen vanavond in de Bredas wijk Haagse Beemden een stille tocht voor de 16 jarige Nadia. Nadia raakte zaterdagavond met haar scooter betrokken bij een verkeersongeval en overleed zondag. Een grote groep van ca 100 tieners liep vanavond van Nadias woning naar Winkel Centrum De Berg waar het ongeval gebeurde. WFA/evda/str. Erald van der Aa WFA

