Eén slimme man kan Wall Street niet redden

Alle Amerikaanse politieke leiders gaven hun zegen aan het akkoord, maar het Huis van Afgevaardigden stak er niettemin een stokje voor. De reddingsoperatie voor Wall Street strijkt de publieke opinie zó tegen de haren in, dat het ‘Huis van het Volk’ haar gisteren afwees, met 228 tegen 205 stemmen.

Een meerderheid van de Democraten stemde vóór het voorstel, terwijl de meeste Republikeinen het lieten afweten. Zij zullen worden uitgefoeterd door kopstukken uit de industriële en financiële sector wegens hun ‘onverantwoordelijkheid’. Het is echter de vraag of de publieke opinie het daarmee eens zal zijn.

Van alle gekozenen in Washington staan de leden van het Huis van Afgevaardigden het dichtst bij het volk. Zij weten dat een stem voor dit exceptionele voorstel het einde zal betekenen van de carrières van sommige collega’s – en misschien van velen. Deze keer kunnen de dissidenten met recht beweren dat ze beginselvast zijn gebleven en de stem van het volk volgen, hoewel ze natuurlijk ook proberen hun eigen hachje te redden.

Aan het financiële bloedbad is voorlopig geen einde gekomen, maar als het ter tafel liggende akkoord niet aanzienlijk verandert, zal minister van Financiën Henry Paulson straks mogen beslissen over leven en dood. Op grond van het plan zou de voormalige zakenbankier van Goldman Sachs de bevoegdheid krijgen om als redder of als Magere Hein op te treden. Uiteraard zou Paulson overleg plegen met andere regeringsfunctionarissen. Maar achter gesloten deuren zou hij ook zijn vroegere makkers op Wall Street vragen hem te helpen bij de beslissing welke clubleden het waard zijn om te redden. Hij zou deze bevoegdheid om winnaars en verliezers aan te wijzen behouden tot in januari een nieuwe president aantreedt.

Dit is de essentie van ‘het akkoord’ dat het Congres het afgelopen weekeinde overeenkwam en dat gisteren werd weggestemd. Er werden wel wat toeters en bellen aan toegevoegd om het plan verteerbaarder te maken voor de publieke opinie, de kiezers en de belastingbetalers. Die toevoegingen zijn niet zonder betekenis, maar beide partijen hadden het lef niet om aan het basisvoorstel van Paulson te morrelen. Dit komt nog steeds neer op een enorme reddingsoperatie voor een imploderend Wall Street, bekostigd met publieke middelen. En het vertegenwoordigt een enorm risico voor het Amerikaanse volk.

Als de miljarden uit Washington erin slagen de rust en het evenwicht op de mondiale financiële markten te herstellen, zullen de gebruikelijke cheerleaders opstaan om te betogen dat het ‘systeem’ naar behoren heeft gefunctioneerd. Maar ik voorspel dat de meeste Amerikanen het gejuich aan zich voorbij zullen laten gaan. Er ligt te veel verwoesting in het verschiet, zowel in het financiële stelsel als in de reële economie, waarin mensen leven en werken. Bitterheid en woede zullen de grote man van het ministerie van Financiën ten deel vallen, als hij dat ene pensioenfonds of die ene bank wél ten onder laat gaan, maar andere instellingen redt. Er kleven te veel bedrieglijke foefjes aan de aanpak van Paulson om gewone stervelingen de kans te geven een idee te krijgen van wat hij nu eigenlijk van plan is.

De essentiële politieke fout is dat het Congres er niet op heeft gestaan tijdelijk de controle te krijgen op het gehele financiële en banksysteem, zodat toezichthouders en beleidsmakers de Amerikaanse economie naar veiliger wateren kunnen sturen en particuliere instellingen kunnen dwingen hun voorbeeld te volgen.

Dit reddingsplan blijft in essentie vrijwillig. Ja, de minister van Financiën zou gigantische persoonlijke bevoegdheden krijgen, maar er staat weinig op schrift om het gedrag van particuliere ondernemingen dwingend te sturen, wanneer hij ervoor kiest ze te hulp te schieten. Men gaat ervan uit dat Paulson zal eisen dat de privésector zijn verantwoordelijkheid neemt en dat hij zijn invloed zal aanwenden om iedereen die zich verzet alsnog in beweging te krijgen. Maar er is geen enkele garantie. De reddingsoperatie is voorbehouden aan de ‘club’ en die ‘club’ zal bepalen wat er gebeurt.

De Democraten, die de meerderheid in het Huis vertegenwoordigen, hebben op enige aangescherpte voorwaarden aangedrongen om de publieke opinie tegemoet te komen. Het zijn echter niet meer dan wat zwakke halve stapjes. De regering kan ‘warrants’ of aandelen eisen in ruil voor overheidssteun. Zij kan een limiet opleggen aan de salarissen van managers van geredde banken en zakenbanken. Het Congres kan nauwkeuriger toezicht eisen op het doen en laten van de minister. De taal waarin al deze ‘aanscherpingen’ zijn verwoord, geeft mij de indruk dat het om vrijblijvende suggesties gaat.

Paulson kan ze naar believen opvolgen of negeren, onder verwijzing naar de kleine lettertjes van het akkoord. De Democraten willen geen echte controle over de beslissingen van Paulson, omdat ze bang zijn de schuld te zullen krijgen wanneer alles toch nog misloopt.

De Republikeinen spelen zoals gewoonlijk hun eigen politieke spelletje: ze trachten de blaam te ontlopen, zowel nu als later. Hun voorstel voor een verzekering waar financiële firma’s voor zouden moeten betalen, is belachelijk. Het is als een poging om een verzekering af te sluiten voor stormschade nadat de orkaan je huis al heeft weggeblazen.

De Democraten zijn nog steeds bezig te herstellen van hun vijfentwintig jaar oude machteloze beleid om de zaken aan de wijze mannen van Wall Street over te laten en tactische terugtrekkingsmanoeuvres te maken ten aanzien van conservatieve initiatieven. Ik zie deze crisis als de eerste aarzelende stap van de Democraten op weg naar de herontdekking van hun afgeworpen overtuigingen. Ze zijn er nog niet, maar deze crisis is ook nog niet voorbij.

Wie ook de nieuwe president wordt, in januari zal duidelijk zijn dat Washington deze ziekte niet kan genezen door zich te verlaten op één slimme figuur uit Wall Street. Er is een nieuwe federale dienst nodig voor het toezicht op de reddingsoperatie, het herstel van welomschreven publieke doeleinden en de afdwinging daarvan. De regering moet haar gezag krachtig laten gelden, omdat tegen die tijd zal blijken dat de ‘vrijwillige’ aanpak sommige verliezers heeft geholpen winnaars te worden, maar het land niet heeft kunnen redden.

William Greider is correspondent binnenland voor het Amerikaanse progressieve weekblad The Nation .

© The Nation 2008