Een groot web van illusie

Rogue Economics (Seven Stories Press, € 22,–) van Loretta Napoleoni is volgens Laura Starink een prikkelend boek over onze wereld van schurkenstaten en marketingproducten.

‘De Italiaanse journaliste Napoleoni houdt van duidelijke taal. Zo meldt ze op de eerste bladzijde al: „De verbreiding van democratie ging hand in hand met de verspreiding van slavernij”. De wereld telt volgens Napoleoni inmiddels 27 miljoen slaven, voornamelijk vrouwen. Maar niet alleen de handel in seks is bij de consument breed geaccepteerd, de hele wereld is aan het veranderen in een marketingproduct. Napoleoni noemt dat de „Market Matrix”, een consumptiemodel „dat een wereldwijd web van illusie creëert”. Die matrix werkt alleen omdat we er allen aan meedoen.

Die illusie strekt zich ook uit tot de politiek: Rusland en China zijn „marktstaten” [...] maar niet alleen Chinese politici zijn gewetenloos. Ook westerse politici geven zich steeds vaker over aan populisme en tribalisme. De mediamagnaat Berlusconi koopt zijn electoraat met voetbal, de anti-imperialist Chávez met de rap, ska en salsa van de sloppenwijken van Caracas. Napoleoni’s boek staat vol met dit soort scherpe observaties.’