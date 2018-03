Dichter Bo is actieheld

Hans Hagen: Vlammen. In de Kinderboekenweek gratis bij de aankoop van €9,90 aan boeken

Hans Hagen is een van Nederlands meest vooraanstaande kinderboekschrijvers, die al de Gouden Griffel en de Woutertje Pieterse Prijs won. Hij is ook een van de beste kinderdichters; met zijn vrouw Monique schreef hij de succesvolle dichtbundel Jij bent de liefste. Het is dan ook begrijpelijk dat Hagen dit jaar, nu poëzie het thema van de Kinderboekenweek is, het geschenk mocht schrijven.

Hoewel schrijvers van het geschenk zich niet aan het thema hoeven te houden, heeft Hagen dat wel gedaan. In Vlammen laat Hagen poëzie een vooraanstaande rol spelen en doet dat bovendien op een intelligente manier: niet te zweverig en met een paar prima gedichten. Het hele boek maakt trouwens een doordachte indruk.

Waar schrijvers in het verleden moeite hadden met de omvang van minder dan honderd bladzijden, heeft Hagen zijn verhaal kundig afgebakend. In Vlammen beschrijft Hagen hoe een woonboot in brand vliegt en wat er in de vijf dagen daarvoor gebeurt. De tienjarige Bo beseft verliefd te zijn op Rachèlle, ontdekt gedichten van zijn dode oma en raakt in het nauw door een envelop met geld die zijn dominante oudere broer hem in de hand stopt.

Het kort beschreven beeld van de brandende boot op de rivier bepaalt het hele verhaal. Hagen heeft zijn novelle zorgvuldig geweven rond het thema van water en vuur. Zo schrijft Bo de geslaagde dichtregels „water drink je/ maar als het jou drinkt/ dan verdrink je”. Zijn oma is ooit verdronken, misschien doordat zij zich te veel door een watergedicht liet meeslepen.

Het vuur haalt Hagen vooral uit een Chinese legende over een klokkenmaker wiens klok pas allesomvattend wordt nadat zijn dochter zich in het kokende brons heeft gestort. Hagen vermengt het water en vuur vervolgens door de dochter van de klokkenmaker te vergelijken met de oma: Ko-ai bracht de mensen geluk, zoals oma ooit deed bij opa.

Op deze interpretatie van de legende, die in veel culturen voorkomt, valt wel wat af te dingen; in essentie gaat die over het brengen van het hoogste offer voor het voltooien van een levenswerk. Ook zijn de vlammen die Bo uitslaan bij zijn geliefde te veel een cliché.

Belangrijker is echter dat Hagen de verhevenheid van de poëzie doorbreekt met een aardse geschiedenis rond de envelop. Er hangt een geur van criminaliteit omheen. Bo probeert zijn broer, die soms echt boosaardig is, te redden en tegelijkertijd te bestrijden. Het levert spannende scènes op en grappige dialogen, zoals met enkele niet al te snuggere agenten.

Bovenal ontpopt de dichterlijke Bo zich tot een overtuigende actieheld. Daarmee bewijst de vakman Hans Hagen de poëzie een heel goede dienst.