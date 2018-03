De psychiater doet niet genoeg tegen zelfdoding

In december 2007 brengt Fred – hij wil liever niet met zijn achternaam in de krant – zijn zwaar depressieve echtgenote Annemarie naar een psychiatrische kliniek in Helmond om haar tegen zichzelf in bescherming te nemen. Een paar dagen eerder stond ze ’s nachts met haar jas aan in de hal van hun woning, met het plan van het viaduct te springen. Fred wist haar tegen te houden, maar later die nacht nam ze een overdosis slaappillen.

Ondanks haar zelfmoordpogingen komt Annemarie niet op de gesloten afdeling. De psychiater geeft haar zelfs een eigen sleutel, waarmee ze de kliniek vrij in en uit kan wandelen. Op 25 januari 2008 springt de 40-jarige Annemarie voor de trein. „In mijn ogen had haar dood voorkomen kunnen worden”, vertelt Fred (43) ruim een half jaar later.

Vorige week werd het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum Oost in Amsterdam tijdelijk gesloten na twee sterfgevallen in een maand, waaronder een zelfdoding. Doen psychiatrische instellingen genoeg om suïcide onder patiënten te voorkomen?

Nee, zegt hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof, gespecialiseerd in suïcidepreventie. Hij benadrukt dat de psychiatrische hulpverlening in Nederland vrij goed is, maar dat rondom het tegengaan van zelfdoding veel te verbeteren valt. „In ons land bestaat geen algemene richtlijn voor behandeling van suïcidale patiënten. Onder behandelaars bestaan grote verschillen in visie en handelwijze. Als zij zich zouden houden aan een protocol, zoals dat van de Amerikaanse organisatie van psychiaters, is misschien de helft van de suïciden te voorkomen.”

In Nederland maakten, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, vorig jaar 1.353 mensen een einde aan hun leven, het laagste cijfer sinds 1975. De laatste vijftien jaar schommelde het aantal zelfdodingen rond de 1.500. Kerkhof vermoedt dat betere hulpverlening en strenger toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg de daling hebben veroorzaakt. Ongeveer de helft van de mensen die suïcide pleegden, was in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg; de ggz zelf houdt het op een derde.

Jaarlijks denken 410.000 volwassenen aan zelfdoding, zegt het Trimbos-instituut, landelijk kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Elk jaar doen 94.000 volwassenen een poging. Van hen belanden er 14.000 in het ziekenhuis.

Het Trimbos-instituut bood Volksgezondheid vorig jaar een beleidsadvies aan. Daarin staat dat de aandacht voor suïcidaliteit, de geneigdheid tot zelfmoord, in de zorg tekortschiet. Het ontbreekt vooral aan goede nazorg na een niet-dodelijke zelfmoordpoging en na ontslag uit de kliniek.

Dat is niet het enige probleem, zegt Kerkhof, als voorzitter van de begeleidingscommissie betrokken bij het beleidsadvies. Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters worden in hun opleiding nauwelijks geschoold in zelfmoordpreventie. Ook voor bijscholing zijn er weinig mogelijkheden.

Kerkhof pleit voor continuïteit van zorg en vindt dat de focus van een behandeling meer op suïcidaliteit moet liggen. „Nu wordt vaak gedacht dat het risico op zelfdoding voorbij is wanneer iemand is behandeld voor bijvoorbeeld een depressie. Maar dat is niet zo.” Hij wil meer overleg tussen behandelaars, patiënt en familie. „Familieleden weten vaak niet waar ze op moeten letten als een patiënt weer thuis is. Zij moeten meer bij de behandeling worden betrokken.”

Zeer verontwaardigd is Kerkhof over de ‘non-suïcidecontracten’ die in Nederland veel worden gebruikt. Dat zijn afspraken waarbij de patiënt ‘belooft’ zichzelf niet te doden. Uit een onderzoek waarvan de resultaten binnenkort worden gepubliceerd, blijkt dat in 23 procent van de 500 geanalyseerde zelfmoorden van de laatste tien jaar sprake was van zo’n contract. Kerkhof: „Ik was geschokt. Vooral omdat behandelaars blijkbaar vertrouwen op de therapeutische werking van die contracten, terwijl die nooit is aangetoond.”

Na een zelfdoding zijn nabestaanden soms boos op de psychiatrie, weet Marieke de Groot, onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op suïcideonderzoek. „Het is begrijpelijk dat zij zich afreageren op de hulpverleners. Boosheid is ook rouw. Verzet tegen de werkelijkheid. Maar verwijten over en weer lossen niets op.” Bij zelfdoding, zegt De Groot, moet de vraag niet zijn: wie is de schuldige? „Het is niet mogelijk om aan de hand van de risicofactoren te voorspellen of iemand zichzelf doodt of niet. Bescherming is helaas geen garantie dat een suïcide kan worden voorkomen.”

Desondanks is Fred „woedend” op de kliniek in Helmond, omdat hij ervan uit ging dat zijn vrouw daar goed zat. „Ikzelf kon haar thuis niet genoeg bescherming bieden en dáár zaten de professionals. Maar die gaven haar een sleutel, terwijl ze wísten dat ze suïcidaal was. Een dag voordat ze de sleutel kreeg, lag Annemarie nota bene nog op de intensive care, nadat ze 54 pillen had ingenomen.”

Dat zijn vrouw van de psychiater vrij in en uit mocht lopen, vindt Fred nog altijd onbegrijpelijk. Maar hij neemt de kliniek het meest kwalijk dat het personeel haar vijf uur niet heeft gemist.

Het beleid in de psychiatrische instelling in Helmond is na de dood van Annemarie bijgesteld. Volgens Koos Steeneveld, bestuursvoorzitter van GGZ Oost Brabant, was het beleid te vrij. „Patiënten die suïcide pleegden, waren relatief vaak uit het oog verloren doordat er te makkelijk werd omgegaan met vrijheden.” Nu krijgen patiënten meer beperkingen opgelegd en mogen zij niet meer zomaar de afdeling verlaten. Daarmee moet het aantal zelfdodingen afnemen. Bij de ggz-instelling in Helmond plegen jaarlijks tien tot vijftien patiënten zelfmoord.

Fred is blij dat het beleid is aangepast, maar vindt het ook schokkend. „Eindelijk geven ze toe dat ze fout zaten. Maar ik heb wel mijn vrouw verloren. Dit mag nergens en nooit meer gebeuren.”