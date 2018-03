De aandeelhouder van Fortis is de verliezer

Wat is er nog over van Fortis na de gouvernementele reddingsoperatie van afgelopen zondag? De ambitieuze plannen van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar om mee te kunnen spelen met de elite van de Europese haute finance, zijn na een weekend crisisberaad drastisch gewijzigd.

Niet zozeer omdat de drie regeringen van de Beneluxlanden met een miljardeninjectie grootaandeelhouder zijn geworden in de drie belangrijkste bankbedrijven, als wel dat de nog veel belangrijker geachte bankdivisie weer wordt afgestoten voor die goed en wel is ingelijfd: ABN Amro.

De overname van delen van de grootste bank van Nederland, vorig najaar voor 24 miljard euro, zou van Fortis een Europese topspeler maken. In het consumentenbankieren zou het in één keer een toppositie op de Nederlandse markt krijgen. Dochtermaatschappij MeesPierson voor rijke particulieren – in 1997 al van ABN Amro overgenomen – zou met ABN Amro Private Banking een veel grotere slagkracht krijgen. Net als de divisie voor professioneel vermogensbeheer, Fortis Investments, in combinatie met ABN Amro Asset Management.

Het was een dure overname, heeft de Fortis-top ook altijd erkend, maar de moeite van het investeren waard. Na het kostbare integratieproces dat eind volgend jaar zou moeten zijn afgerond, zou ABN Amro vanaf 2010 zeker 1,3 miljard euro extra winst voor het concern opleveren.

Die kip met die gouden eieren is niet geslacht, maar wordt weer op de pluimveemarkt gezet.

Fortis’ nieuwe bestuursvoorzitter Filip Dierckx had daar gisteren maar één verklaring voor: „In de huidige turbulente marktomstandigheden is de integratie van ABN Amro een stap te ver.” Hij benadrukte dat dit besluit niet was afgedwongen door de autoriteiten.

Aandeelhouders van Fortis, die in augustus vorig jaar massaal instemden met de miljardenovername, kunnen hier onmogelijk gelukkig mee zijn. Het vette winstvooruitzicht, voor aandeelhouders uit te keren in dividend, wordt met de abrupte wijziging van de strategie door de neus geboord.

Daarbij verdwijnt de bestaande winst van de bancaire activiteiten grotendeels in de zakken van de nieuwe grootaandeelhouders. Die tak is de lucratiefste van Fortis. Over het eerste half jaar stond het bankbedrijf borg voor bijna driekwart van de nettowinst van ruim 1,6 miljard euro.

In de nieuwe eigendomsstructuur bezitten de drie Beneluxoverheden elk 49 procent in drie bankonderdelen. De Nederlandse staat in Fortis Bank Nederland NV (waaronder de voormalige VSB-banken vallen en MeesPierson). Die van Luxemburg in Fortis Banque Luxembourg SA en de Belgische overheid in Fortis Bank NV/SA. Die laatste vennootschap is de belangrijkste, want die is niet alleen eigenaar van Fortis België maar ook van al die andere bankentakken, waaronder Fortis Bank Nederland en Luxemburg.

Voor de Nederlandse tak geldt dus dat de winst in eerste instantie voor bijna de helft naar de schatkist van minister Bos gaat. De andere helft wordt vervolgens gedeeld met de Belgische staat. Net zo gaat het met Luxemburg. Voor de aandeelhouders van de moederbedrijven van Fortis, die gewone ‘beursaandelen’ bezitten, blijft zo een kwart over. Dierckx schatte de dubbele winstafroming door de redders op 60 tot 70 procent.

Deze afkalving van de winst per aandeel, een heilige grootheid voor beleggers, riep gisteren veel vragen op, en zette gisterochtend de val in van het aandeel Fortis, nadat die aanvankelijk veel hoger was geopend.

De Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters riep Fortis op om snel duidelijkheid over de winstverwatering te geven. Wel verklaarde de VEB vooralsnog gelukkig te zijn met de seminationalisatie van de bank, omdat de continuïteit van Fortis ermee lijkt te zijn gewaarborgd. Mogelijke alternatieven – gehele of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf – zou in de huidige marktomstandigheden voor aandeelhouders vermoedelijk veel minder opbrengen.

Het overeind houden van Fortis, in het belang van spaarders, andere klanten en werknemers, was de belangrijkste reden voor de Benelux om in te grijpen. De vraag is wel gerechtvaardigd of de omvang van de reddingsoperatie, inclusief de verkoop van ABN Amro, wel strikt nodig was. Fortis haalt nu in één klap 11,2 miljard op om de solvabiliteitsproblemen het hoofd te bieden. Daarbij krijgt het bedrijf op termijn – wanneer precies, zei men er wijselijk niet bij; Fortis heeft slechte ervaringen met deadlines – een geschat bedrag van 10 miljard binnen voor ABN Amro.

Bij elkaar opgeteld krijgt Fortis zo een injectie van ruim 21 miljard euro, veel meer dan volgens het inmiddels achterhaalde kapitaalsplan van 8,3 miljard euro. Dat plan van eind juni was bovendien noodzakelijk om ABN Amro eind 2009 officieel in de boeken te kunnen opnemen. Niet langer relevant.

Wel kampt Fortis, zo kondigde het gisteren aan, met een nieuwe tegenvaller in de portefeuille met verziekte gestructureerde beleggingen. Hierop zal het concern nog eens 5 miljard euro moeten afschrijven, een kwart van het binnen te halen kapitaal.

Op de vraag wat Fortis met al dat geldt moet, luidt voorlopig het officiële antwoord dat het verzwakte concern nu weer een solide balans heeft.

