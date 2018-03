`Coördinatiecentrum voor klimaatbeleid`

Rotterdam. Het Europees Milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen pleit voor de komst van een coördinatiecentrum dat overheden en bedrijven adviezen kan geven over hoe ze zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. In het gisteren verschenen rapport Impacts of Europe`s changing climate bepleit het EEA snel nieuwe maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering in Europa te bestrijden. Een steeds terugkerend voorbeeld in het rapport is de hittegolf in 2003 die in de EU, mede doordat overheden onvoldoende waren voorbereid, een groot aantal doden tot gevolg had.