Congres kiest voor eigenbelang

Direct na de afwijzing van het noodfonds van 700 miljard dollar voor de banken voltrok zich gisteren het doemscenario waarvoor de Amerikaanse minister van Financiën, Hank Paulson, al weken waarschuwde. De Amerikaanse beurzen stortten in – Azië volgde en Europa reageerde vanmorgen verdeeld.

Het drama laat zich het beste historisch vergelijken. Voor beursgraadmeter Nasdaq deden zelfs de aanslagen van september 2001 minder pijn. De Dow-Jonesindex verloor 777 punten, meer dan ooit tevoren. En graadmeter Standard & Poor’s 500 zakte sinds de crash van Black Monday, twee decennia geleden, niet zo fors weg.

Maar gisteravond in Washington noemden politieke voorstanders van het noodfonds de vrije val van de beurs uiteindelijk de gunstigste ontwikkeling van de dag.

Nu is wel duidelijk, zei een stafmedewerker van een Republikeinse afgevaardigde die het fonds had gesteund, dat Paulson gelijk had. „Dus reken er maar op dat alle leden van het Huis later in de week terugkomen om de blunder van vandaag terug te draaien.”

Het was de slotsom van alweer een gedenkwaardige kredietcrisisdag, die zich simultaan in Washington en New York afspeelde. Nadat Democraten, Republikeinen en het Witte Huis in het weekeinde een principeakkoord hadden bereikt over het noodfonds, vergaderde het Huis van Afgevaardigden vanaf zondagavond over het noodfonds. Met het miljardenfonds wil men ‘giftige’ leningen van banken opkopen teneinde het vertrouwen tussen de banken onderling te herstellen – de grootste financiële ingreep van een overheid die ooit plaatshad. Gisterochtend waren betrokkenen optimistisch over de afloop.

Vorige week nog schortte de Republikeinse presidentskandidaat, John McCain, zijn campagne op om, zoals hij later zei, zijn conservatieve partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden ervan te doordringen dat het noodfonds noodzakelijk was. De conservatieven hadden tot dan toe geen oren naar het idee van Paulson, voorzitter Ben Bernanke van het stelsel van centrale banken en president Bush – alle drie partijgenoten. Ze waren op principiële gronden tegen. Dit plan was meer iets voor het centralistische Frankrijk, vonden ze.

Maar gisterochtend ging het verhaal in het Congres dat de leider van de Republikeinen in het Huis, John Boehner, voldoende stemmen had voor een meerderheid. Ook McCain was een en al vertrouwen. „Ik ben nooit bang om me ergens mee te bemoeien zodat problemen opgelost worden”, zei hij over zijn rol bij de onderhandelingen over het noodfonds. Obama „wachtte aan de zijlijn af”, smaalde McCain.

Maar hij noch enige andere Republikeinse leider bleek het sentiment in eigen kring goed te hebben ingeschat. Ongeveer een uur na McCains campagnetoespraak stemde het Huis tegen het fonds, waarbij tweederde van de Republikeinen het compromis van het weekeinde afwees.

„De mensen [op Wall Street] die deze troep hebben veroorzaakt, moeten het zelf maar opruimen”, zei de conservatieve afgevaardigde Steven LaTourette uit Ohio. Pijnlijk detail: alle afgevaardigden uit McCains thuisstaat Arizona stemden tegen. Voor Barack Obama verliep de stemming evenmin gunstig.

Net als McCain schaarde Obama zich achter de hoofdlijnen van het compromis, maar van de Democraten wees 40 procent het plan af. Zo liet Washington zich gistermiddag opnieuw kennen als een politieke kaste waarop geen leider meer greep heeft. En door de stille rolverwisseling die zich de laatste weken heeft voltrokken – Wall Street is nu afhankelijk van Washington, niet andersom – was daarmee het scenario voor een dramatische middag geschreven.

Eerder op de dag in New York waren beleggers al nerveus: vlak voor het Huis tot stemming overging, stond de beurs al 250 punten in de min – op elke andere dag een noemenswaardig verlies. Om half twee bleek dat het noodplan verworpen was en zakten de koersen weg. Toen de handelsdag tweeënhalf uur later tot een einde kwam, riepen handelaren uit frustratie eensgezind „boe!”

De gedachte achter de overheidsingreep was dat door de overname van verkeerd uitgepakte beleggingen van banken, zij op hun beurt de voor de economie zo relevante verstrekking van leningen aan consumenten, aan grote en kleine bedrijven hadden kunnen hervatten. Maar daarvoor moest eerst iemand het geloof in de markt terugbrengen.

Het tegendeel gebeurde gisteren: banken rekenden forse tarieven voor kortetermijnleningen. En de op drie na grootste bank van het land, Wachovia, werd gisteren in een poging te redden wat er te redden viel verkocht aan Citigroup. De overheid hielp bij deze wanhoopsovername. Bankentoezichthouder FDIC staat garant voor alle verliezen boven 42 miljard dollar, een grens die sneller wordt bereikt dan de grootte van het getal doet vermoeden. Deze kostbare zekerheidstelling werd afgegeven omdat de overheid wilde voorkomen dat voor de tweede keer in een week een grote bank instortte.

„Deze ingreep was noodzakelijk om vertrouwen in de bankensector te behouden”, zei FDIC-voorzitter Sheila Bair gisterochtend – hoewel de daarna met tientallen procenten wegzakkende beurskoersen van financiële instellingen suggereerden dat er van vertrouwen niet langer sprake is. Vóór het weekend ging Amerika’s grootste spaarbank, Washington Mutual, al ten onder en verkocht de overheid de restanten voor een bodemprijs aan JPMorgan Chase.

Nu ook consumentenbank Wachovia verdwijnt, hebben drie grote banken – Citigroup, Bank of America en JPMorgan Chase – bijna eenderde van al het spaargeld van Amerikanen in hun bezit. De rest is in handen van kleinere banken, een sector die er almaar slechter voorstaat en naar verwachting de komende dagen en weken in toenemende mate om overheidssteun zal vragen. „Onze gereedschapskist is aanzienlijk”, zei minister Paulson ná de stemming, „maar onvoldoende”.

Vanaf het moment dat centralebankier Ben Bernanke en minister Paulson het plan bijna twee weken geleden presenteerden, benadrukten zij dat de hele Amerikaanse economie, en wegens de internationale verbanden ook de wereldeconomie, geraakt wordt als de stabiliteit op de financiële markten niet hersteld wordt. Bernanke gebruikte bij herhaling de analogie met een ader die verstopt was met verkeerd uitgepakte beleggingen; een hartaanval zat eraan te komen.

Beleggers geven Bernanke de afgelopen 24 uur gelijk. En dat uitte zich in koersdalingen in de meeste sectoren; niet alleen bij de banken. Dat bleek gisteren al op Wall Street. Van de aandelen in de vijfhonderd grootste bedrijven steeg er maar één: dat van de maker van ingeblikt voedsel, Campbell Soup. Na de aanslagen van 11 september 2001 stegen de verkopen en beurskoersen van dit soepbedrijf ook al dankzij consumenten die in economisch zware tijden extra soep inslaan.

„Dit is onze beste kans”, zei Bernanke vorige week nog over het plan op korte termijn de stabiliteit op de financiële markten te herwinnen en op langere termijn de wereldeconomie van de uitdijende kredietcrisis af te schermen. „Dit is onze énige kans”, viel Paulson hem toen bij.

De verwachting in Washington na de stemming was gisteravond dat het nog zeker twee dagen duurt voordat het Huis van Afgevaardigden weer bijeenkomt om opnieuw over het noodfonds te stemmen. De stemming in de Senaat staat voor morgen gepland, en naar verwachting zal daar een ruime meerderheid het noodfonds steunen. Na een paar dagen extra rampspoed is dat het ideale moment om weifelende afgevaardigden over te halen, zei de stafmedewerker van een Republikeinse afgevaardigde gisteravond.

Eén aspect kan het nog complexer maken: de presidentscampagne. Nadat John McCain en Barack Obama in het weekeinde samen steun aan het noodfonds hadden uitgesproken, vielen zij elkaar gisteren, na de fatale stemming, toch weer aan op hun rol in het drama.

Vooral McCain ondervindt nadeel van de jongste ontwikkelingen, zijn kansen slinken met de dag. Naar verluidt vinden sommige van zijn adviseurs dat hij nu moet overwegen zijn steun aan het noodfonds in te trekken – in een uiterste poging de ongunstige trend te doorbreken. Het zou hem op één lijn met zijn partij brengen, en bovendien met de kiezers, die in meerderheid tegen het noodfonds zijn. En het zou hem de kans geven zich op het punt van de economie af te zetten tegen Obama – een strategische positie waar hij veel behoefte aan heeft.