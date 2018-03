Op haar internetpagina plaatste de Süddeutsche Zeitung gisteren rond het middaguur min of meer terloops en half verstopt in een artikel over de Frank Schleck-connections, de melding dat ook Thomas Dekker voor strategische bloedverplaatsing patiënt dan wel cliënt is geweest van de Madrileense gynaecoloog Eufemiano Fuentes. De krant zegt te beschikken over de identiteiten, inclusief codenamen, van 50 wielrenners onder wie dus ook onze Thomas. Dekker zou met Fuentes de codenaam Classico Mano overeengekomen zijn.

Stel nu dat de journalisten van de Süddeutsche Zeitung zeer grondige, neen, uitputtende research hebben verricht – waar onze oosterbuur niet vies van is – het bij het rechte eind hebben, dan zijn er wel een paar opmerkingen te plaatsen.

1. Operación Puerto verscheen voor het eerst als een kurk op de vijver van cyclisme in het voorjaar van 2006. Op dat moment was Thomas 22 jaar jong. Naar de sportieve en morele maatstaven van die tijd zou je kunnen zeggen dat een vroegrijpe snotneus stevige maatregelen trof om in de korte tijdspanne van een wielercarrière een maximum aan roem, legende en financiële onafhankelijkheid te verwerven.

2. Graag mag ik opmerken dat het wellness-centrum van Fuentes bepaald niet het meest professionele en meest efficiënte in zijn aard betrof. Er waren betere alternatieven. In die zin viel de berichtgeving in de Süddeutsche Zeitung me tegen. Thomas bij Fuentes? Ik kon het me haast niet voorstellen van de eigenzinnige en eigenwijze knaap die het allerbeste uit zijn leven wil halen.

3. De codenaam Classico Mano is een juweel. Als ik Thomas Dekker was zou ik die codenaam, bijnaam, koosnaam, geuzennaam, heksennaam koesteren. Wie hem ook verzonnen heeft (Fuentes in zijn pathetisch en commercieel altruïsme zou ertoe in staat zijn geweest), er spreekt bewondering uit, om niet te zeggen verwondering over talent en zuivere klasse.

Wat kan een mens niet afdwalen, en dan bedoel ik mezelf. Naar aanleiding van de storm in spe had ik eigenlijk een korte verhandeling willen schrijven over het creatief inzetten van fotomateriaal in kranten bij dopingrumoer. Dat houdt u, bij gelegenheid, van me tegoed.

Dat Thomas specifiek aan Fuentes gelinkt werd, vernam ik gisteren laat in de namiddag, kort na de dagelijkse boodschappen, en kort voordat ik de pollepel ter hand nam. „Ook Thomas Dekker op lijst Fuentes?”, las ik op de internetpagina van Het Laatste Nieuws, dat zich dus baseerde op de Süddeutsche Zeitung. Onder de kop een mooie foto van een dag eerder: ploegmanager van Silence-Lotto, Marc Sergeant, houdt de nieuwe aanwinst het clubshirt als een vlag voor de borst. Beiden met een brede glimlach.

Sullig als het laatste beursbericht was die foto opeens. Geen mens weet waar het heen gaat, geen mens weet hoe het moet. Geen mens schijnt zich te kunnen herinneren wat hij heeft gedaan.