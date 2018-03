Buurtrechters werken niet

De buurtrechter? Waarom heeft die term zo’n bekende klank? Vorige week kwam PvdA’er Kuiken in het spoeddebat over de Goudse wijk Overwei met deze oplossing. Marokkaans Nederlandse probleemjeugd zou zo in de eigen wijk door „toga’s op de hoek” gestraft kunnen worden.

Het was één van de zwakkere momenten in het debat. Met de blote voetenrechter is in 1997 in een breder project dat ‘Justitie in de buurt’ (JiB) heette ruimschoots geëxperimenteerd. Op deze antieke website is er nog het een en ander over te vinden. Dat project is in 2006 tenslotte afgesloten. Daadwerkelijk rechtspreken in de buurt was het minst succesvolle onderdeel. In probleemwijken in Heerlen en Maastricht zijn er destijds in buurthuizen en gymzalen geïmproviseerde rechtszaaltjes ingericht, mèt foto van de koningin. Maar het werkte niet. De verdachten kwamen niet - het was veel te dichtbij. En de rechters voelden zich niet thuis. Sfeer en entourage van de rechtszaal, het ‘paleis van justitie’ ontbraken. Met je toga onder een basketbalnet aan een kantinetafel - het ritueel van de Rechtspraak bleek moeilijk te verkassen. Toch is het idee niet dood - de Groningse professor Jan Brouwer lanceerde het opnieuw in de zomer - en de PvdA luisterde kennelijk.

Wat wel werkte was een intensievere samenwerking tussen Justitie, reclassering en jeugdzorg in de buurtkantoren. En een meer op individuen gerichte aanpak. Die wordt dan ook voortgezet, in zogeheten Veiligheidshuizen. Volgend jaar is er een landelijk netwerk beloofd. En die staan weer gewoon in het stadscentrum.