Boris' moordende menselijkheid

Opera Boris Godoenov van Modest Moessorgski door De Ned. Opera Res. Orkest o.l.v. A. Lazarjev. Gezien: 29/9 Muziektheater, A'dam.

Kinderogen –waar je maar kijkt. Groot, klein, of vermenigvuldigd tot een behang van kinderkopjes. Ze laten tsaar Boris niet los. De corrupte bojaren, het grillige volk, de clerus – allemaal bijzaak. Voor regisseur Willy Decker is de scherp gemonteerde, orkestraal uitgebeende oer-versie van Moessorgski’s opera Boris Godoenov (1869) geen politiek verhaal, maar een psychologische tragedie. Boris heeft het 7-jarige troonpretendentje Dmitri aan het mes laten rijgen om tsaar te kunnen worden, maar gaat, zelf óók beminnend vader, aan schuldgevoel ten onder.

Deckers Boris Godoenov was bij De Nederlandse Opera eerder te zien in 2001. De voorstelling werd toen gedragen door bas John Tomlinson en dat geldt voor de reprise opnieuw. Met zijn gruizige bas en filmisch gedetailleerde acteerwerk maakt hij de gewetenswroeging van Boris soms bijna ondraaglijk om aan te zien en te horen. Daarin speelt ook de spanningsdichtheid van de muziek mee; die kent nauwelijks rust. De opzet in zeven scènes is ‘modern’ to the point, de muziek is dat óók. De orthodox geïnspireerde koren die samenvallen met snijdend koper, klokken en onrustige strijkers vertellen het hele verhaal; Boris’ wordt opgejaagd door het land dat hij regeert, de last van zijn macht en schuld nekken hem en hij sterft als doodgewone sterveling, gekleed in slechts een groezelig onderkleed.

Na Messiaens St. Francois d’Assise realiseert het Residentie Orkest ook in deze Boris kleurrijk spel. De strijkersklank, een hoofdbestanddeel, is warm en onder Alexander Lazarjev schakelt het orkest snel en scherpt de zeggingskracht aan.

Chris Merritt is opnieuw akelig geloofwaardig als Sjoejsksi, Brian Asawa aandoenlijk als Fjodor. Onder de ‘nieuwe’ zangers maken Marina Zyatkova (Xenia) en Vladimir Vanejev (Pimen) indruk met hun karakteristieke timbres.

De psychologie van de opera is kraakhelder en een zwakte is dat Decker daarop soms nodeloos inzoomt. Die reuzentroon, die rollende kroon – ze zijn niet nodig om te verduidelijken dat de troon Boris te groot is en macht een speelbal. Dat hadden de muziek en vooral Tomlinson al laten horen.

Boris (John Tomlinson) onringd door bojaren. Foto Marco Borggreve