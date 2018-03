Boos zijn op die kleine, miezerige god

Esther Gerritsen: De kleine miezerige god. De Geus, 316 blz. € 21,90 ****

‘Het mooiste aan haar moeder was de A15.’ Dat is vreemd gezegd, maar het klinkt ook grappig en intrigerend. Het is een overpeinzing die de hoofdpersoon van De kleine miezerige god, de nieuwe roman van Esther Gerritsen, in de mond krijgt gelegd als ze weer eens van Rotterdam naar Nijmegen rijdt, naar haar moeder in het verpleeghuis. Zolang ze onderweg is, kan ze over haar mijmeren en zelfs van haar houden.

De werkelijkheid is minder fraai: dementerende dame, te midden van andere verwarde oudjes. De moeder herkent haar dochter inmiddels niet meer. Dominique is een vreemde geworden, een van de velen. Ze doet nu tegen haar zoals ze gewend is te doen tegen vreemden: beleefd vriendelijk. Toch wil Dominique niet erkennen dat ze haar moeder voorgoed kwijt is.

Dit tragische gegeven vormt een van de bouwstenen van de roman, die het, zoals alle boeken van Gerritsen, moet hebben van het intermenselijk verkeer: relaties, verstandhoudingen, vriendschappen, die van alle kanten worden bekeken en gedetermineerd. Een onuitputtelijk thema dat zij tot dusver met veel dramatisch en komisch vernuft wist uit te werken. In De kleine miezerige god bezint een dramatherapeute zich op de moeizame betrekkingen die zij onderhoudt met uiteenlopende mensen. Met haar neurotische patiënten boekt zij voorzichtige succesjes door hen andere rollen te laten spelen dan ze gewend zijn. Zelf blijft ze nogal vastzitten in het verhaal dat ze van haar leven heeft gemaakt. Een leven met ogenschijnlijk weinig perspectief: depressieve aanleg, drankzucht, smetvrees en controledwang en een onfortuinlijke jeugd die wordt samengevat in twee laconieke zinnetjes: ‘Vader botkanker, moeder alzheimer. De oude teckel, vrachtwagen.’ Zij is een willige prooi voor een oude, heerszuchtige buurvrouw, die haar gebruikt om haar gal te kunnen spuwen over haar aftakelende hond, haar ondankbare dochter, haar weggelopen man.

Geen wonder dat Dominique haar toevlucht neemt tot een supervisor, een ooggetuige, een instantie die ze ‘god’ noemt en met ‘jij’ aanspreekt, al zegt hij eigenlijk niets terug. Ze maakt hem deelgenoot van haar pogingen om contact te maken: met haar enge buurvrouw, haar demente moeder, haar overleden vader, haar lelijke, onaangepaste minnaar van wie ze onbedoeld zwanger raakt. Maar als die zwangerschap op niets uitloopt, tot beider verdriet, dan wordt ze boos op die ‘kleine, miezerige god’ die het niet nodig heeft gevonden om haar voor te bereiden op een kind met noodlottige gebreken.

Veel kommer en kwel, zo lijkt het. Maar dat is het wonderbaarlijke van deze eigenaardige roman met zijn onthechte formuleringen: alles heeft hier zijn keerzijde. De episodes met de buurvrouw zijn beklemmend, maar ook hilarisch. De liefdesverhouding met de onbehouwen Kris lijkt een platte aangelegenheid, maar er sluipt ontroering erin. En ook de scènes rondom het dode kind en zijn urn, zijn zeker niet alleen smartelijk. De goede verstaander ziet er ook hoop in, op betere tijden.

Janet Luis