Boeiend, maar niet te verstaan

cd wereld

Brewed by Noon: Boxing Dreams ****

‘Afro-celtic jazz indierock’ noemt leider/drummer Sean Noonan de muziek op deze plaat, waarop meer gezongen wordt dan op Stories to Tell van vorig jaar. Abdoulaye Diabate laat zich horen in het Bambara, Thierno Camara in het Wolof en Susan McKeown in het Gaelic.

Geen talen die we hier allemaal verstaan, maar dat geeft niks. De zangpartijen zitten ingebed in een sterk instrumentaal kader met viool (Mike Maneri), elektrische gitaren (Aram Bajakian en Marc Ribot) en basgitaar (Jamaladeen Tacuma). Vanaf de langzaam aanzwellende titelsong aan het begin tot het ruige eind is Boxing Dreams een plaat die boeit en verbaast. En, fel swingend of dromerig, meevoert naar plaatsen waar je nooit dacht te komen.

Dit alles vooral dankzij Noonan zelf die puntige stukken schrijft, spannend weet te arrangeren en ook als drummer heel alert voor de dag komt. Wie in zijn compositieprocedés soms Carla Bley of een vleugje Frank Zappa meent te horen, hoeft niet terug naar de muziekschool.

Brewed by Noon staat in een kleinere bezetting dan op deze plaat in Paradox, Tilburg (morgen), Rasa, Utrecht (vrijdag) en BIMhuis, Amsterdam (zaterdag).