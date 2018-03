Blessures hinderen PSV en Feyenoord in Europa

Het is onzeker of Ibrahim Afellay morgenavond met PSV kan meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. De middenvelder miste zaterdag het met 1-0 gewonnen eredivisieduel tegen FC Volendam door een teenblessure. Afellay deed gisteren niet mee met de training. Hij werkte apart van de spelersgroep aan zijn herstel.

Trainer Huub Stevens neemt vermoedelijk pas kort voor de confrontatie tegen Liverpool een besluit over het meespelen van Afellay, die van grote waarde is voor PSV. Zonder Afellay speelde PSV zaterdag ronduit slecht. De ploeg uit Eindhoven miste zonder de spelmaker in aanvallend opzicht creatieve ingevingen.

PSV begon de groepsfase van de Champions League met een nederlaag van 3-0 tegen Atletico Madrid. Bij een tweede nederlaag is de landskampioen dicht bij uitschakeling. De wedstrijd tussen Liverpool en PSV staat morgenavond onder leiding van de Duitser Felix Brych, die een keer eerder een duel floot in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Feyenoord kent in de aanloop naar de return in de UEFA Cup tegen Kalmar FF, donderdag in Zweden, nog grotere personele problemen. Op de absentenlijst komen waarschijnlijk ook doelman Henk Timmer en schaduwspits Jon Dahl Tomasson te staan.

Bij Timmer is gisteren een spierverrekking in de liesstreek en een flinke bloeduitstorting geconstateerd. De reservedoelman van Oranje viel zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (3-1) na ruim een uur uit, na een botsing door eigen schuld met tegenstander Petter Andersson.

Tomasson klaagde gisteren over pijn in zijn knie. Hij viel in de zeventigste minuut in Groningen uit. Feyenoord moet in Zweden een achterstand van 0-1 goedmaken.

Trainer Gertjan Verbeek kan in Zweden sowieso niet beschikken over Denny Landzaat (dijbeen) en Jonathan de Guzman (lies). Voor Karim El Ahmadi, vrijwel hersteld van een liesblessure, komt het duel met Kalmar waarschijnlijk net te vroeg. Hij is nog niet wedstrijdfit. (ANP)