Bewindvoerder bij Poolse voetbalbond

WARSCHAU, 30 sept. De directie van de Poolse voetbalbond PZPN, in opspraak geraakt door een aantal schandalen, is gisteren op non-actief gezet. De tuchtcommissie van het Pools olympisch comité heeft de jurist Robert Zawlocki als bewindvoerder aangesteld. ”Het besluit is genomen omdat is vastgesteld dat de verantwoordelijke mensen binnen de voetbalfederatie in talrijke gevallen de wet hebben overtreden. Juridisch gezien is het een chaos. We hebben UEFA-voorzitter Michel Platini een brief geschreven met de verzekering dat al het werk ter voorbereiding op het EK2012 gewoon doorgaat”, zei de toezichthouder. ”Daarin verandert niets.” Polen organiseert de EK van 2012 in samenwerking met Oekraïne. Er is bij de UEFA twijfel gerezen over de voortgang van de werkzaamheden.