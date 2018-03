Bedenkers chipkaartkunnen leren van pinpas

Dit laatste zou opgelost kunnen worden als de bedenkers van de ov-chipkaart te rade gaan bij de banken. Immers, zij hebben een soortgelijk product, de pinpas, met groot succes al twintig jaar geleden ingevoerd.

Bijna elke Nederlander gebruikt de pinpas wekelijks of zelfs dagelijks en problemen zijn er niet of nauwelijks. Een van de oorzaken van dit succes is nu juist de goede besturing. Er is één onafhankelijke merkeigenaar, die de product- en beveiligingsspecificaties opstelt en beheert. Banken, producenten van betaalautomaten en pinpassen, en transactieverwerkers die aan die eisen voldoen, kunnen meedoen in het betaalsysteem. Met het alom bekende prima resultaat.