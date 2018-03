Banken betalen de nationalisatie van Britse bank

De nationalisatie gisteren van de Britse hypotheekbank Bradford & Bingley laat een wrange nasmaak achter bij haar concurrenten. Niet de belastingbetaler maar zij draaien op voor een belangrijk deel van B&B’s verliezen, ook al hebben ze daar zelf part noch deel aan gehad. Die verliezen kunnen volgens deskundigen oplopen tot een bedrag van zo’n 10 miljard pond (12,7 miljard euro).

Deze onverwachte schadepost kregen de toch al zo geteisterde banken in hun maag gesplitst door de regering. Minister van Financiën Alistair Darling, die zich dit voorjaar nog genoopt zag hypotheekbank Northern Rock te nationaliseren ten koste van grote risico’s voor de schatkist, besloot ditmaal de belangen van de belastingbetaler te laten prevaleren. De verliezen van Bradford & Bingley, dat de laatste jaren roekeloos kredieten had verstrekt, worden goeddeels afgewenteld op de particuliere financiële sector.

Dit ondanks verzekeringen van de regering dat ze alles in haar macht zal doen om de stabiliteit op de financiële markten te helpen herstellen. De gevolgen van het besluit deden zich ogenblikkelijk voelen. Het toch al geringe vertrouwen op de beurs in bankaandelen werd er verder door ondermijnd en weer zagen de banken miljarden wegsmelten van hun beurswaarde. Dit alles nog voor de jobstijding dat het Amerikaanse Congres het reddingsplan van president Bush had verworpen.

Lloyds TSB, dat vorige week overeenstemming bereikte over de overname van het eveneens in ernstige moeilijkheden geraakte HBOS, daalde gisteren met 13,5 procent. Het aandeel van HBOS zelf, dat nog steeds afzonderlijk wordt verhandeld, kelderde zelfs met ruim 18 procent. Royal Bank of Scotland verloor 13 procent en Barclays 8,8 procent. Vanmorgen volgden er nieuwe verliezen als gevolg van het nieuws uit Washington.

De jongste golf van ellende voor de Britse banken begon zaterdag, toen de toezichthouder op de financiële markten (FSA) tot de conclusie kwam dat B&B niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen. De regering besloot daarop de problematische hypothekenportefeuille onder haar hoede te nemen, terwijl de deposito’s en de 197 filialen werden doorverkocht aan de Spaanse bank Santander.

Tot zover geen probleem, maar er zaten enkele addertjes onder het gras. De FSA verklaarde de compensatieregeling voor financiële instellingen, de FSCS, van kracht. Op grond daarvan kan worden geput uit een fonds, dat door particuliere financiële dienstverleners bijeen is gebracht om gedupeerde spaarders te kunnen compenseren.

De regering schiet via de Bank of England in eerste instantie een bedrag van 14 miljard pond voor. Dit is bedoeld om de spaartegoeden bij Bradford & Bingley, die nu door Santander worden beheerd, te waarborgen. Die lening zal echter uiteindelijk ten laste komen van het fonds. Bovendien heeft de overheid gestipuleerd dat alle baten uit de door B&B verstrekte hypotheken en leningen in eerste instantie naar de overheid zullen gaan. Verliezen die er tegen de tijd dat de hypotheken aflopen zullen zijn, komen eveneens deels op de schouders van de banken terecht.

Woordvoerders van banken en hypotheekverstrekkers reageerden verontwaardigd op de gang van zaken. „We maken ons zorgen over het gebruik van de compensatieregeling voor financiële instellingen om de bankbalans van een genationaliseerde bank op te krikken”, aldus John Goodfellows, voorzitter van de vereniging van hypotheekbanken, tegenover de Financial Times. Een getergde aandeelhouder sprak zelfs van een ‘cynische truc’ van de regering.