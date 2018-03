Atlantis gaat later

rotterdam, 30 sept. De Nasa heeft zijn onderhoudsvlucht naar de Hubble-telescoop uitgesteld. In de telescoop heeft zich een defect ontwikkeld waarop de bemanning van het ruimteveer Atlantis niet is voorbereid. Zij zal eerst voor de onverwachte reparatie moeten worden getraind. De Atlantis zou 14 oktober vertrekken, maar de reis is nu uitgesteld tot volgend jaar. Het zal de laatste onderhoudsvlucht worden, want de vloot ruimteveren wordt in 2010 uit de vaart genomen.