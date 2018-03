Arrestaties en excuses om melk in China

De Chinese politie heeft gisteren 22 managers van melkfabrieken en grote boerderijen in de provincie Hebei gearresteerd op verdenking melk te hebben vervuild met het eiwitgehalte verhogende melamine. Ook zou een illegale fabriek zijn ontdekt waar de melamine, een voor mens en dier giftig chemische product, werd gemaakt.

De Chinese autoriteiten, die hun diepe verontschuldigingen hebben aangeboden aan de ouders van de vier gestorven baby’s en de 65.000 baby’s en peuters die wegens nierproblemen worden behandeld, zeggen het schandaal te willen aangrijpen om een systeem van melkcontroles in te voeren. Gebleken is dat het systeem op papier bestaat, maar in de praktijk weinig voorstelt. Naast de arrestaties zijn negen bestuurders en topambtenaren ontslagen omdat zij klachten en waarschuwingen opzettelijk hebben genegeerd. Tienduizenden inspecteurs, begeleid door de politie, zijn op pad gestuurd om melk en melkpoeder te controleren en om controles in de fabrieken uit te voeren.

De lijst met landen die Chinese melkpoeder en producten met melk voorlopig hebben verboden is gegroeid tot vijftig, inclusief de Europese Unie. Gisteren besloot de Britse snoepgoedfabrikant Cadbury alle in China gemaakte chocoladerepen uit de winkels in China, Taiwan, Hongkong en Australië te halen. Eerder al werden Marsen, Snickers, Oreo-koekjes en M&M’s, die in Azië worden gemaakt met Chinese melk, aan de handel onttrokken.

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben gisteren China opgeroepen borstvoeding te propageren in plaats van melkpoeder.