Arrestatiegolf na olie-strijd Nigeria

Lagos, 30 sept. Het Nigeriaanse leger heeft ongeveer 150 verdachten gedetineerd na de kortstondige `olie-oorlog` in de Nigerdelta. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld van militanten in de Delta, aldus het Nigeriaanse leger. De militanten in de Nigerdelta staakten vorige week dat geweld na een week van aanvallen op olie-installaties. Ze zeggen op te komen voor een rechtmatig aandeel in de olieopbrengsten.