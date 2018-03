Armstrong hoopt dat UCI meewerkt aan zijn terugkeer

SYDNEY, 30 sept. Wielrenner Lance Armstrong hoopt dat de internationale wielerunie UCI meewerkt aan zijn rentree in het peloton bij de Tour Down Under, in Australië. De UCI liet vorige week bij de WK in Varese weten dat de Amerikaan, zevenvoudig winnaar van de Tour de France, mogelijk langer moet wachten met zijn comeback. De UCI schrijftvoor dat een renner zich een half jaar aan de dopingregels moet onderwerpen voordat hij aan een officiële koersmag meedoen. ”We weten niet wanneer Armstrong zich weer heeft aangemeld bij de dopinginstanties”, zei UCI-voorzitter Pat McQuaid in Varese. Volgens Armstrong heeft hij zich op 1 augustus ingeschreven bij het Amerikaanse antidopingbureau. Dat zou betekenen dat hij pas op 1 februari mag deelnemen aan officiële wedstrijden. De Tour Down Under is van 20 tot en met 25 januari. ”Ik hoop echt dat ik daar kan rijden, maar ik zal de beslissing van de UCI respecteren”, zei Armstrong gisteren. De wielrenunie spreekt zich waarschijnlijk deze week uit over de zaak.