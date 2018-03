AOW blijft dichtbij

Concertgebouw roze tegen kanker Amsterdam, 30 sept. Actrice Elizabeth Hurley verlichtte gisteravond namens modehuis Estée Lauder het Amsterdamse Concertgebouw met roze licht. Op deze manier ondersteunt Lauder de stichting Pink Ribbon, die met haar gala in het Concertgebouw aandacht vraagt voor de strijd tegen borstkanker. Heel oktober staat in het teken van deze ziekte. In Nederland organiseert Pink Ribbon daarom diverse activiteiten om fondsen te werven. Wereldwijd worden deze maand ook andere beroemde gebouwen roze verlicht. Warenhuis Bloomingdale’s in New York, het vliegveld van Los Angeles, de Tokyo Tower en het amfitheater in Verona zullen onder andere volgen. Foto WFA WFA72T:PINK RIBBON AWARD:AMSTERDAM;29SEP2008-Foto Concertgebouw roze verlicht. Op 29 september 2008 zal Estee Lauder Companies Benelux een bijzondere avond organiseren: Het Pink Ribbon Award Gala in het Concertgebouw te Amsterdam. Speciale gast die avond is Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley zal die avond op een knop drukken waardoor het Concertgebouw geheel in het roze licht zal komen te staan, dit is om aandacht te vragen voor borstkanker, wereldwijd worden beroemde gebouwen roze verlicht.WFA/rvz/str.Rein van Zanen WFA

