Antidopingbureau eist twintig maanden schorsing tegen Ricco

ROME. Een aanklager van het Italiaanse antidopingbureau heeft gisteren een schorsing van twintig maanden geëist tegen de Italiaanse wielrenner Riccardo Ricco. De coureur bekende in juli dat hij in aanloop naar de Ronde van Frankrijk epo had gebruikt.Die bekentenis volgde op een positieve dopingcontrole in de Tour de France, die hij moest verlaten. Normaal gesproken wordt een dopingzondaar voor twee jaar geschorst. Dat de aanklager genoegen neemt met een straf van twintig maanden inactiviteit, duidt erop dat hij vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn. Een tribunaal van het Italiaans olympisch comité bepaalt binnenkort de straf.