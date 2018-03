Angst voor wat ónder water zit

Een financiële crisis laat zich niet regisseren. Een financiële crisis laat zich hooguit bezweren, en zelfs dat is al een helse opgave voor politici, beleidsmakers en bankdirecteuren die meer dan twee decennia zijn geschoold en gegroeid in het mantra: vrije markten, vrije keuzes, vrije burgers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Nationale overheden trekken opeens als volleerde kapitalisten de macht in de financiële wereld naar zich toe. „De socialisten marcheren Wall Street binnen”, zei minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) vorige week op een bijeenkomst over de rol van het ‘superkapitalisme’ in de financiële wereld en in de samenleving.

Nu is hij zelf als nieuwe grootaandeelhouder de Nederlandse bankdochter van bank-verzekeraar Fortis binnengetrokken met een bedrag van 4 miljard euro.

Internationaal overleg tussen centrale banken en hun ministers van Financiën over reddingsacties voor banken bestaat inmiddels 35 jaar, maar is in de praktijk nauwelijks beproefd. Internationaal politiek overleg over beheersing en eventueel toezicht op de internationale geld- en kapitaalstromen botst met nationale belangen en ideologische tegenstellingen.

De vrijheid voor de deelnemers aan de mondiale geld- en investeringsstromen pakt alleen gunstig uit bij eigen goed bestuur, op alle niveaus. Daar hebben de deelnemers jammerlijk gefaald.

Elke poging tot beleid begint met feiten. Maar niemand op de verantwoordelijke niveaus heeft tijdig zicht op de adembenemende financiële constructies die de afgelopen decennia zijn bedacht en uitgevoerd, en nu als een ijsberg in het financiële water dobberen. De angst voor wat onder water bij al die ijsbergen zit, werkt verlammend op banken. Zij vragen zich af: wie is de volgende Titanic? Laat ik maar geen geld meer uitlenen, dat is wel zo zeker.

De angst voor de ijsbergen roept direct de vraag op wat de reddingsacties nu zullen opleveren. Zijn de ministers van Financiën in de verenigde Staten en in Europa bezig de dekstoelen te herschikken of zijn zij de nieuwe loodsen die met vaste hand en met een gepantserde boeg de ijsbergen zullen weten te omzeilen?

De overheidskassen gaan nu open om de sparende burgers van de westerse wereld gerust te stellen. Als belastingbetaler betaalt de burger de excessen die anderen hebben begaan, van onbezonnen bankovernames, zoals Fortis dat het grotere ABN Amro wilde kopen, tot en met onbezonnen en roekeloos financieel gedrag, zoals in de financiële handel bij de Europese bank UBS, bij verschillende Duitse regionale banken en bij talloze grote Amerikaanse banken.

Wie kan nog uitleggen dat het bankwezen, de meest en best gecontroleerde sector ter wereld in elke economie, zo is ontspoord? De traditionele, maar door koersstijgingen en stijgende huizenprijzen bijna vervlogen tegenstelling tussen Main Street en Wall Street is weer helemaal actueel. De kleine man is bang en laat dat in de Verenigde Staten ook luidkeels weten.

Main Street walgt van Wall Street, ook buiten de VS

De tegenstelling verklaart de tegenstem van talloze Amerikaanse afgevaardigden in het Congres tegen het reddingsplan. Zij stemmen voor hun herverkiezing, niet voor president Bush. Main Street walgt van Wall Street. En niet alleen in de Verenigde Staten.

Ondertussen woedt in Europa een bankencrisis zonder weerga. De Beneluxoverheden hebben zondagavond gezamenlijk de Belgisch-Nederlandse Fortis gered met meer dan 11 miljard euro. Vanochtend bleek dat de Belgen in hun volgende reddingsactie ook de Frans-Belgische bank Dexia met miljarden euro gaan steunen. Minister van Financiën Bos beloofde gisteravond ook andere Nederlandse banken te redden als de nood aan de man komt.

In Europa heerst een bankencrisis met reddingsacties in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. De crisis is nu zodanig aan het uitwaaieren dat zaterdagen en zondagen, wanneer de financiële markten gesloten zijn, niet meer genoeg tijd bieden voor crisisbezwering: ook door de week moeten nu banken worden gered.

De crisis is van een intensiteit die individuele landen, zoals Nederland, in geen zeventig jaar meer hebben meegemaakt. In 1927 redde de Nederlandse overheid drie middenstandsbanken die werden gereorganiseerd tot de NMB, die later na twee fusies in bank en verzekeraar ING opging. In de jaren tachtig redde De Nederlandsche Bank in samenwerking met verschillende grote verzekeraars de noodlijdende nog zelfstandige Nederlandse hypotheekbanken.

Maar de proef op de som is nu meer dan het geruststellen van spaarders dat hun geld bij hun bank veilig is. Voor de financiële en politieke brandweerlieden op twee continenten is de Europese bankencrisis is nog maar eenderde deel van hun opgave. De twee andere delen zijn de spectaculaire koersval op Wall Street gisteravond en de politieke patstelling in Washington over het reddingsplan voor de Amerikaanse bankensector. De Amerikanen hebben inmiddels vrijwel alles gedaan dat het Handboek Financiële Crisisbestrijding voorschrijft: banken redden, de grootste verzekeraar nationaliseren, de twee grootste woningfinanciers nationaliseren, een noodfonds voor beleggingsfondsen instellen en een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de geteisterde bankencrisis. Maar het helpt niet. Nog niet?

De crash op Wall Street betekent dat alle vermogensbeheerders, van Japanse verzekeraars tot Nederlandse pensioenfondsen, nieuwe grote verliezen lijden.

Dat raakt u ook. Niemand is immuun voor de gevolgen van de drie politiek-financiële schokgolven die nu over de wereld snellen. Financiële schokken van deze extremiteit zorgen voor onzekerheid, waarin consumenten hun uitgaven afknijpen en bedrijven hun expansieplannen even stil leggen.

U voelt de crisis als burger wanneer de twee weken geleden gepresenteerde begroting moet worden aangepast aan de veranderde tijden: minder inkomsten in het verschiet, meer bezuinigen?

U merkt het als particuliere belegger en als deelnemer in de beleggingen van de collectieve pensioenfondsen. De kans is aanzienlijk dat uw pensioenrechten komend jaar niet verhoogd zullen worden met de gebruikelijke volledige prijscompensatie. Vorige week schatte pensioenexpert Dennis van Ek van adviesbureau Mercer alleen het pensioennadeel voor werknemers al op 5 miljard euro.

Voor de optimisten is er een statistische strohalm: de beste dagen op de beurs volgen meestal op de zwartste uren. Het speelde zich anderhalve week geleden nog af: toen de bankencrisis compleet leek, lanceerde de overheid het reddingsplan dat een hausse op Wall Street veroorzaakte.

De crisismaatregelen van Wouter Bos bij Fortis en van zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders bij Fortis en Dexia zijn de gebruikelijke reflexen. De nette garantiesystemen voor het particuliere spaargeld waar de burger zelf acht moet slaan, voldoen opeens niet meer. De hoog geprezen eigenverantwoordelijkheid is tijdelijk opgeschort.

De angst voor de Amerikaanse jaren dertig is manifest: voorkom dat banken achter elkaar op de fles gaan, dat burgers hun spaargeld verliezen en dat zij uit angst en onzekerheid de economie voor jaren ontwrichten. Als de spaarders vluchten verliezen de banken hun geld om de de kredieten te geven waar bedrijven en consumenten op draaien.

Duidelijk is ook dat ondanks de eerste oefeningen in Nederlands-Belgisch grensoverschrijdend financieel crisisbeheer in Europa elk land zijn eigen gang gaat. De nationale aanpak van eerst de kredietcrisis en nu de bankencrisis is inmiddels een jaar gaande, maar uniformiteit is nog niet in zicht. De Britse regering heeft vorig jaar toen de hypotheekbank Northern Rock werd ‘bestormd’ door angstige spaarders in feite alle spaartegoeden bij Britse banken een overheidsgarantie gegeven. De Belgische overheid volgde afgelopen vrijdag. De Ieren volgden vanochtend om vertrouwen te pompen in hun financiële bestel.

Dat betekent dat andere landen vroeger of later zullen volgen. In tijden van financiële crisis is alleen het beste nog maar goed genoeg om de burgers gerust te stellen. En het beste, althans het meest vertrouwenwekkende is een garantie van de overheid.

Wat doet Europa? De Europese Commissie is steeds kritisch geweest over overheidsacties om nationale industriële kampioenen te redden. De Nederlandse staat redde KPN in 2001 wel, maar in een gezamenlijke actie met andere kapitaalverschaffers, niet in zijn eentje zoals nu bij Fortis.

Maar hoe moet de Europese Commissie reageren als het gaat om het redden van financiële kampioenen? Onder druk is nu alles vloeibaar.