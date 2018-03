Amerikaans vacuüm

Politiek en economie zijn in de VS verstrengeld geraakt in een onontwarbare kluwen. Vijf weken voor de verkiezingen mag dat geen verbazing wekken. De leden van het Huis van Afgevaardigden, die gisteren tot bijna ieders verbijstering het reddingsplan voor de banken van president Bush wegstemden, strijden immers om de kiezersgunst, net als Obama en McCain. Ver weg van Wall Street is het wantrouwen jegens deze staatsinterventie groot. De meerderheid van de Republikeinse en de minderheid van Democratische afgevaardigden, die samen het plan lieten sneven, hebben hun electorale basis niet toevallig vaker in staten in de Midwest en het westen dan in Manhattan.

De verwerping van het reddingsplan kan niettemin slecht uitpakken. Er is veel aan te merken op het haastig geconcipieerde plan, maar soms is eerst daadkracht geboden. Bij een uitslaande brand heeft de brandweer geen tijd om het vuur eerst te analyseren, maar moet zij blussen voordat er kan worden gestut. Bovendien is de kredietcrisis niet alleen een uiting van gebrek aan vertrouwen op de financiële markten. Ook de reële economie wordt er door aangevreten.

De consequenties van de besluitvorming gisteren zijn nog niet te overzien. Het is niet uitgesloten dat het plan alsnog wordt aanvaard. Maar één conclusie is nu al gerechtvaardigd: in de VS begint zich een omineus machtsvacuüm te vormen.

De onmacht die scheidend president Bush gisteren etaleerde, was schrijnend. Met de moed der wanhoop probeerde hij zijn partijgenoten in het Huis over de streep te praten. Tweederde van de Republikeinen rebelleerde. Dat was de afgelopen acht jaar wel anders. Bij de Democraten liep de de afvalligheid kwantitatief minder in het oog. Maar ook in die kring weigerde eenderde van de gekozenen zich te voegen naar Obama en parlementsvoorzitter Pelosi.

Nog pijnlijker was de schuldvraag, die onmiddellijk werd gesteld. Een Republikeinse afgevaardigde wreef Pelosi het fiasco aan. Zij zou het compromis hebben opgeëist voor de Democraten. McCain, die vorige week zijn campagne opschortte omdat hij als senator leiding zou gaan geven aan zijn collega’s, uitte vergelijkbare kritiek. Obama liet zich evenmin onbetuigd. „Het is een schandaal dat wij nu hun bende moeten opruimen”, aldus Obama, die geen moeite deed te verbergen dat hij Main Street tegen Wall Street wil mobiliseren.

Deze politieke nasleep is in feite nog verontrustender dan de stemming zelf, waarover Bush zich „zeer teleurgesteld” toonde. Niet alleen de uitvoerende macht is nu zoek in de VS, ook de wetgevende macht is kennelijk niet in staat de ernst van de zaak onder ogen te zien. De puinhoop op Wall Street legt niet alleen chaos op de financiële markten bloot, maar ook verwarring in de politieke organen.

Dat is geen reden voor leedvermaak. De Amerikaanse crisis is een wereldcrisis geworden. De beheersing van die crisis is niet alleen een taak van de markten, maar ook een verantwoordelijkheid van de politieke autoriteiten. Te beginnen in Amerika, de bakermat van de huidige chaos.