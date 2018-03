Amerika levert Israël radarsysteem tegen vijandelijke raketten

Jeruzalem.De Verenigde Staten hebben recentelijk Israël een radarsysteem geleverd datis bedoeld omraketten te onderscheppen die van dichtbij en veraf, tot een afstand van 2.000 kilometer, zijn afgevuurd. Dat hebben Israëlische veiligheidsfunctionarissen meegedeeld. Daarmee doelden zij met name op Iran, dat volgens Israël heimelijk kernwapens bouwten de Libaneseorganisatie Hezbollah, een bondgenoot van Iran, dat eveneens als een bedreiging wordt gezien.De radarinstallatie, volgens het Amerikaanse blad Defense News een systeemdat bekendstaat als FBX-T, wordt bemand door 120 Amerikaanse militairen. Volgens Israëlische analisten geven de VS metde levering van het radarsysteemde boodschap af dat hettegen een Israëlische aanval op de Iraanse nucleaire installaties is, maar het land niet onbeschermd wil laten.