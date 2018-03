Alles verzwelgende zee

Cultureel antropoloog Henk Driessen schreef met Tussen oude continenten (Wereldbibl., € 17,90) een originele biografie van de Middellandse Zee, meent Niek Pas.

‘Verzwelgen en verslinden heeft de Middellandse Zee in feite altijd gedaan. Driessen doet in zijn boek verslag van een persoonlijke fascinatie en een wetenschappelijke verkenning. Op het eerste gezicht een nogal hachelijke onderneming. Wat is er over deze binnenzee tussen oude continenten, onuitputtelijke bron voor wetenschappers en kunstenaars, niet al gezegd en geschreven? Maar Driessen slaagt erin zijn studieobject op een originele wijze te ontsluiten. Uitgangspunt zijn de verschillende relaties die de zee met de mens onderhoudt en die Driessen onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken: de verslindende, voedende, verbindende en weldadige zee.’