AkzoNobel schrapt wereldwijd banen

Londen. Verf- en chemieconcern AkzoNobel gaat wereldwijd 3.500 werknemers ontslaan. Met de bezuinigingsmaatregel wil het bedrijf jaarlijks ruim 100 miljoen euro besparen. De meeste banen zullen verdwijnen bij de afdeling decoratieve verven. Hoeveel banen er in Nederland zullen verdwijnen is nog niet bekend. De maatregelen van het concern werden gisteren bekendgemaakt op een analistenbijeenkomst in Londen. Door de onzekerheid op de financiële markten schort AkzoNobel ook de inkoop van eigen aandelen op.