Afrika, dáár moet het om gaan

‘De meeste mensen hebben overtuigingen als ze maar niets kosten’, schrijft Arnon Grunberg in zijn nieuwste roman Onze oom. Zo’n observatie lijkt vertrouwd absurd in de context van Grunbergs wereld, maar komt tevens akelig dichtbij hetgeen Hans Wetzels in het artikel ‘In 2015 moet elk kind naar school’, (nrc.next, 25 september) beweert. Toch kunnen politici beter normatieve argumenten blijven gebruiken in plaats van te doen of ontwikkelingssamenwerking vooral om eigenbelang draait.

Het maatschappelijke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking neemt af en sommige politici pleiten voor verlaging van het budget. Volgens Wetzels zou het Nederlandse publiek wel ontwikkelingssamenwerking willen, als het er maar zelf wat voor terug krijgt. Het besef zou moeten groeien dat met het halen van de Millenniumdoelen de wereld en uiteindelijk ook Nederland veiliger wordt. Want, een staat die er niet in slaagt zijn eigen burgers in de basisbehoeften te voorzien zou het gevaar lopen een mislukte staat te worden. En mislukte staten zijn vatbaar voor terrorisme.

De directe verbinding tussen de Millenniumdoelen en terrorisme is echter problematisch. Inmiddels is aangetoond dat armoede en sociale problemen niet per definitie leiden tot terrorisme. Veel landen zijn arm, maar het zijn niet allemaal mislukte staten. Kenmerkend voor een mislukte staat, zoals Somalië, is dat ze haar monopolie op geweld of de controle over haar territorium (deels) is kwijtgeraakt. Gebrek aan gezag van de centrale overheid zorgt ervoor dat terroristen mislukte staten als vrijhavens kunnen gebruiken.

In algemene zin zal het argument dat alle ontwikkelingssamenwerking het eigenbelang van Nederland dient eerder minder dan meer hulp betekenen. De vraag ligt voor de hand: waarom moet Nederland de verantwoordelijkheid nemen om maar liefst 0,7 procent van zijn bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking uit te geven? Het eigenbelang zal zich vermoedelijk vaker dichtbij huis bevinden dan in Afrika.

Als we de Millenniumdoelen toch willen halen is het beter om de nadruk te blijven leggen op normatieve rechtvaardigingen van het doen aan ontwikkelingssamenwerking. Het is onze morele plicht een einde proberen te maken aan extreme armoede en honger en te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen, waar ook ter wereld. Daarbij geldt ook dat alleen voor niets de zon op gaat.

Het vergt politieke moed, maar politici kunnen beter eerlijke argumenten hanteren dan een verkeerde voorstelling van zaken geven. Een beroep op eigenbelang kan in individuele gevallen misschien goed zijn, maar het is ontoereikend als algemeen principe. Focus op eigenbelang als legitimatie zal op termijn zelfs leiden tot het verder uithollen van de steun voor ontwikkelingssamenwerking. Daar zal het Hans Wetzels vast niet om te doen zijn geweest. Oppassen dus.

Jesse Martens (23) studeert International Relations aan de Universiteit van Amsterdam