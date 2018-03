ABN Amro Nederland wacht op nieuwe eigenaar

Het was een beetje voorbarig. Vorige maand hakten werklui het ABN Amro logo uit de pui van het hoofdkantoor van de bank. Het idee was om het logo van de nieuwe eigenaar daar te plaatsen, hoog uittorenend boven de Zuidas

Maar die nieuwe eigenaar, Fortis, gaat ABN Amro Nederland alweer verkopen. Aan wie? De naam van ING zong direct rond, maar de bank-verzekeraar meldde gisteravond geen bod uit te brengen. Er blijven genoeg opties open. Onduidelijk is wanneer die nieuwe eigenaar op de stoep staat.

Na een weekend van crisisberaad over de toekomst van bank en verzekeraar Fortis rest de werknemers van ABN Amro opnieuw een onzekere periode. Het besluit zondagavond om de bank uit Amsterdam in de verkoop te doen kwam slechts een jaar nadat die werd opgekocht door het consortium waar Fortis deel van uitmaakte. Volgens het Belgisch-Nederlandse concern was dit zijn eigen beslissing, maar van harte zal het niet gegaan zijn. De samenvoeging moet vanaf eind 2010 liefst 1,3 miljard euro per jaar aan extra opbrengsten genereren. Die opbrengsten kan Fortis nu vergeten, maar van de 1,5 miljard euro aan integratiekosten zal al een groot deel zijn uitgegeven.

Bij ABN Amro interesseert ze dat bar weinig. Een werknemer zei dat er „opluchting” merkbaar was binnen het bedrijf. De nieuwe eigenaar is nooit populair geweest.

Maar wat gaat er nu gebeuren met wat er over is van ABN Amro? Het gaat om de Nederlandse divisie, de zakenbank die middelgrote Nederlandse bedrijven ter zijde staat en zeker de private bank, de tak voor vermogende particulieren.

Onduidelijk is nog of het ook gaat om de onderdelen die Fortis aan het verkopen is aan Deutsche Bank. De Duitsers kochten in juli voor 709 miljoen euro de gespecialiseerde zakenbank Hollandsche Bank Unie, dertien zakelijke advieskantoren en enkele regiokantoren. De verkoop was afgedwongen door de Europese Commissie, voordat Fortis ABN Amro mocht kopen. Nu Fortis ABN Amro weer verkoopt lijkt de noodzaak voor de deal met Deutsche Bank weg, ook al omdat het afsplitsen van de onderdelen uit ABN Amro enorm complex is, en voorlopig nog niet is afgerond. De Duitsers willen het onderdeel nog altijd, zij krijgen immers in één keer 35.000 zakelijke klanten en 8.000 vermogende particulieren als klant. Toezichthouder De Nederlandsche Bank zou vrijdag beslissing of het haar fiat geeft aan de deal. Vanmorgen kon de DNB niet zeggen of deze beslissing nog op de agenda staat.

Factor in deze beslissing kan zijn dat de Duitsers worden genoemd in het geruchtencircuit. Deutsche bank wil graag groeien in Nederland, maar het plan was om dat vooral te doen in de zakelijke sector: het bankieren voor het midden- en kleinbedrijf.

Maar een overname door Deutsche Bank levert in ieder geval minder problemen op dan een deal met ING. De bank-verzekeraar sprak dit weekend over de aankoop van ABN Amro Nederland. ING wilde volgends geruchten niet meer dan 5 miljard betalen. Fortis was vorig jaar 24 miljard kwijt en zou ten minste 10 miljard willen hebben. ING maakte gisteravond bekend af te zien van een aankoop, omdat dit voor de aandeelhouders geen juiste beslissing zou zijn in de huidige buitengewone marktomstandigheden. De forse daling van het aandeel ING gisteren zal hebben meegespeeld in de beslissing, maar ook de enorme reorganisatie die een overname met zich mee zou brengen. De positie van ING op de binnenlandse markt zou veel te groot worden en volgens schattingen zouden er 10.000 banen op het spel staan. De wens van DNB een grote sterke Nederlandse speler te vormen lijkt dus niet in vervulling te gaan. FNV Bondgenoten zei vanmorgen dat werknemers een zucht van verlichting zullen slaken nu ING uit de running is. Bestuurder Carla Kiburg zei dat het beter is te wachten met verkoop tot de markt weer stabieler is.

Het is inderdaad de vraag wie er in deze huidige marktomstandigheden 10 miljard euro kan of wil neertellen, ook al lijkt ABN Amro een gezonde bank. Een optie zou ook nog zijn om de bank in een stand-alonescenario voort te laten gaan. Niet-bancaire aandeelhouders – bijvoorbeeld pensioenfondsen of staatsfondsen – zouden de bank dan kunnen uitkopen en uiteindelijk naar de beurs brengen. Een groot nadeel van deze optie is dat ABN Amro geen internationaal netwerk meer heeft, van vitaal belang voor de zakenbankdivisie. Dit zou overigens opgevangen kunnen worden via een samenwerkingsverband met een grote internationale bank.