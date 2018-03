Aandeelhouders Inbev voor koop Anheuser-Busch

Rotterdam. De aandeelhouders van de Belgisch-Braziliaanse brouwer InBev (Jupiler,Stella Artois) hebben gisterenin Leuven hun goedkeuring gegeven aan de overname van de Amerikaanse branchegenoot Anheuser-Busch (Budweiser, Bud Light).Meer dan driekwart stemde voorde acquisitie waarmee 32,8 miljard euro is gemoeid. De aandeelhouders gaven eveneens groenlicht voor een aandelenemissie van6,9 miljard euro, waarmee InBeveen overbruggingskrediet wil aflossen. De combinatie van de tweebedrijven die Anheuser- Busch InBev gaat heten, zal veruit de grootste bierbrouwer ter wereld opleveren. De stemming van de aandeelhoudersvergadering was een formaliteit. De belangrijkste aandeelhouder, de Stichting InBev met 52 procent van de aandelen, had vooraf al aangekondigd voor te zullen stemmen.