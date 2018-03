5 tentoonstelling

Re-ACT, Interactive Light Art

Eindhoven: Kunstlicht in de Kunst. T/m 25 jan 2009. Di-zo 12.00-16.00u. Inl: www.kunstlichtkunst.nl

Centrum Kunstlicht in de Kunst, gevestigd in het eerste Philipsfabriekje in het centrum van Eindhoven, presenteert Re-ACT, Interactive Light Art, een tentoonstelling met interactieve kunstwerken waarin licht is verwerkt. De tentoonstelling bevat objecten en ruimtelijke installaties die op verschillende manieren reageren op de bezoeker. Bezoekers kunnen zelf ontdekken wat er gebeurt als ze in de buurt komen, als ze een kunstwerk aanraken, of als ze er zelfs onderdeel van worden.