Reclamefilmpje maken

www.zelfspot.org

Heb je een briljant idee voor een filmpje of heb je er al een op de plank liggen? Op zelfspot.org kun je je video wereldkundig maken, én er een diamanten camera mee winnen. Iedere amateurreclamemaker mag meedoen, professionals niet. De filmpjes moeten wel bedoeld zijn om iets te verkopen. Dat mag ook een fictief ding zijn. De competitie is open tot er genoeg inzendingen binnen zijn. Er zijn diverse categorieën zoals sport, vervoer en mobiele telefoon. De nieuwste categorieën zijn filmtrailers en korte films. Het aanbod op de site varieert van hilarisch tot zeer flauw. Het populairste filmpje is een variant op de bekende pindakaasreclame, gemaakt door studenten uit Breda. Verder zijn er mensen in de weer geweest met de cameramodus van onlinegames en de landmachtreclame. Je kunt stemmen door middel van een puntensysteem. (RW)

Met bijdragen van Barbara Duvivier, Forra de Jong, Marten Mantel en Robbert Weij