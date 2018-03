Justitie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de liquidatie van Cor van Hout. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. De Heineken-ontvoerder werd in januari 2003 doodgeschoten toen hij een restaurant in Amstelveen verliet. Vandaag komt het rechercheteam dat de liquidatie onderzoekt met nieuwe aanwijzingen in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. (ANP)