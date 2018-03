Monumentenkoekjes

Te koop via: www.kookwinkel.nl, zoekwoord: uitsteekset, prijs: 19,95 euro (exclusief verzendkosten)

Volgens sommigen werd de aarde in zes dagen geschapen, Japanners ‘doen’ Europa in vijf dagen en nu kunnen ook tien belangrijke wereldmonumenten in een half uur klaar zijn. In koekjesvorm. Een bal deeg maken, uitrollen en vervolgens maak je met behulp van tien uitsteekvormpjes de monumenten. Bijvoorbeeld het Vrijheidsbeeld in New York, de Eiffeltoren in Parijs, de Chinese Muur en, niet te vergeten, een echte Kinderdijkse molen. Ten overvloede maar om zeker te weten wat je eet, staan van elk monument een foto en de naam op de verpakking. Om te voorkomen dat Lady Liberty een beetje breed op de heupen wordt door het rijzen van het deeg in de oven, zijn de vormpjes ook te gebruiken om de monumenten uit een zelfgebakken (of gekochte) cake te steken. (BD)