2 STADSTips

Stadsgids online

www.tipspot.nl

Je hoeft je nooit meer te vervelen. Tenminste, als je een mobieltje (met internet) of computer hebt en als je in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag woont. En regelmatig kijkt op www.tipspot.nl, een gratis online-stadsgids. Nadat je je kosteloos hebt aangemeld bij de website van tipSpot, krijg je een homepage met alle evenementen in de buurt. Zo kun je zien of er leuke exposities zijn, bands optreden, feesten worden gehouden of ergens een happy hour of uitverkoop is. Mensen kunnen zich via de website ook abonneren op tips en ‘tags’ (sleutelwoorden) van andere tipSpot-gebruikers of op categorieën zoals jazz of trance. TipSpot is ook te bekijken via je mobiel (je betaalt dan alleen de kosten voor het internetgebruik). Handig, als je in één van de vier grote steden bent en opeens cultuur wilt gaan snuiven, shoppen of er een nachtje wilt doorhalen. (FdJ)