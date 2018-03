2 science café

De echte Leidenaar

Leiden: Plexus, Kaiserstraat 25. Tijd: 20.00u. www.sciencecafeleiden.nl

In het kader van het Leids Ontzet (3 oktober) is er vanavond een informatie- en discussieavond over de echte Leidenaar. Wat maakt iemand tot echte Leijenaar, echte Nederlander? Er geboren zijn? De taal/het dialect spreken? Het volkslied kennen? Het 3-oktoberfeest uitgebreid vieren? Of zit het in de genen? Over culturele identiteit en de invloed daarop van emigratie, globalisering en individualisering. Met o.a. Rivke Jaffe, docente stedelijke sociologie en antropologie, en Jos van den Broek, hoogleraar wetenschapscommunicatie.