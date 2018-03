1.400 banen weg bij vrachtwagendivisie Volvo in Europa

Rotterdam, 30 sept. Volvo, de Zweedse vrachtwagenfabrikant, ontslaat 1.400 mensen bij fabrieken in Zweden en België. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. De afgelopen jaren heeft Volvo de productiecapaciteit uitgebreid om in te spelen op een toenemende vraag, schrijft het bedrijf in een persverklaring. Nu koelt de Europese markt af. De marktomstandigheden worden verergerd door de kredietcrisis, stelt Volvo. Klanten zijn terughoudender met het vervangen van voertuigen en sommigen krijgen geen lening voor nieuwe vrachtwagens, aldus Volvo.In de fabriekin Gent is geen plek meervoor 400 werknemers die in de nachtploeg werken. De rest van de banen verdwijnen in Zweden. Bij truckfabrikant Volvo werken wereldwijd ongeveer 103.000 mensen.