1 Opsporen

Katten zoeken

http://cats.iamnear.net

Het is een serieus gemis als je om een of andere reden geen kat kunt houden. Het enige voordeel van een katloos leven is eigenlijk dat je nooit het gruwelijke tafereel van een versgevangen muis met een doorgebeten strot op je deurmat zult aanschouwen. Gelukkig is de kans groot dat er in je buurt heel wat katten wonen. Om erachter te komen welke dat zijn, kun je gebruikmaken van de website Cats I Am Near. Je vult daar je adres in en hoppa, er verschijnen foto’s in beeld van katten die in de buurt wonen.

Het werkt als volgt: met behulp van Google Maps en de geotaggingfunctie (dat is de mogelijkheid tot het toevoegen van geografische informatie aan media) op fotoverzamelwebsite Flickr kijkt deze website welke foto’s er in jouw buurt zijn genomen die de titel ‘cat’ dragen. Jammer alleen dat het in het Engels is, want er zullen niet veel Nederlanders zijn die de foto van hun kat voorzien van een Engelse kopje. Overigens kun je ook checken of jouw eigen kat op cats.iamnear.net te vinden is als je je foto’s op Flickr onder het kopje ‘cat’ hebt bewaard. (MM)