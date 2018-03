1 festival

Fabrikaat

Den Bosch: Verkadefabriek, Artis en w2. Aanvang: 20.00u. Toegang: 8 euro. www.verkadefabriek.nl

Tijdens de Fabrikaatavonden krijg je drie disciplines op één avond voorgeschoteld. In de Verkadefabriek het rondreizend festival Nieuwbakken, met jonge makers: de dansvoorstelling Zone van Arno Schuitemaker en Lieve ABC... van Erik Willems. In Artis: Gallery TODAY Galerie van het open-source nomadisch kunstenaars initiatief Gallery TODAY Galerie van de Amerikaanse kunstenaar Kenneth Andrew Mroczek. In W2 gaat het optreden van Mannen In Pak niet door. Naar vervanging wordt gezocht.