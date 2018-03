Winst populisten in Oostenrijk

De twee rechtspopulistische partijen FPÖ en BZÖ zijn de grote winnaars van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk. De sociaal-democratische SPÖ blijft de grootste partij. De FPÖ krijgt volgens de Oostenrijkse omroep ORF 18 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen kreeg de partij 11 procent. De BZÖ, een afsplitsing van de FPÖ, komt op 11 procent te staan (twee jaar geleden behaalde de partij van Jörg Haider 4,1 procent). De twee gevestigde partijen lijden flinke verliezen. De SPÖ is weliswaar de grootste partij met 29,7 procent, dit is minder dan de 35,3 procent die de partij in 2006 kreeg. De conservatieve ÖVP ging van 34,3 procent naar 25,6 procent. De verkiezingen waren nodig nadat de ‘grote coalitie’ van SPÖ en ÖVP was stukgelopen. (NRC)

