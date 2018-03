Windows, maar dan sexy

Eat this, Apple. HTC en Sony Ericsson introduceren kort na elkaar toestellen met een volledig toetsenbord, die volwaardig internet, e-mail en allerlei multimediafuncties bieden op een groot, aanraakgevoelig scherm. Het zijn beide kansrijke concurrenten voor de iPhone.

De HTC Touch Pro en de Sony Ericsson Experia X1 werken op Windows Mobile 6.1 Als het gaat om mobiele besturingssystemen was Microsoft nooit het mooiste meisje van de klas: het zit met al z’n Windows-erfenissen te gecompliceerd in elkaar. Gelukkig is de interface inmiddels goed te verbouwen, en dat is wat Sony Ericsson en HTC hebben gedaan.

De Touch Pro heeft hippe 3D-menu’s, de Experia werkt met ronduit sexy panels waarmee je je gsm een nieuw uiterlijk kunt geven. Het zijn wel flinke jongens (158 en 165 gram). Daar steekt een iPhone schril bij af.

Marc Hijink

