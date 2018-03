Wielrenner Dekker gaat naar Belgische ploeg

Thomas Dekker heeft een tweejarig contract getekend bij de Belgische ProTourploeg Silence-Lotto. „Ik ben opgelucht”, zei de 24-jarige renner op een persbijeenkomst tijdens de WK wielrennen in Varese. „Na een moeilijke periode is het fijn als zo’n mooie ploeg vertrouwen in je toont.”

Dekker, vorig jaar bij de WK in Stuttgart tot ver in de finale voorin, was in Varese als toeschouwer aanwezig. Na een slepend conflict met de leiding van de Raboploeg mocht de uitblinker van het klassieke voorjaar niet starten in de Tour de France. Vlak zouden er „schommelende bloedwaarden” bij de renner zijn geconstateerd. Dekkers tot en met 2009 lopende contract met Rabobank werd half augustus met wederzijds goedvinden ontbonden. Sindsdien reed Dekker geen wedstrijden meer.

„Het deed pijn om de afgelopen tijd als jonge, gezonde renner niet te kunnen koersen”, zei hij. Zeker omdat besprekingen met CSC (Bjarne Riis) en Astana (Johan Bruyneel) op niets uitdraaiden, en er regelmatig een verband werd gesuggereerd met het bloedwaardenverhaal. „Er is veel gespeculeerd maar ik heb een brief van de UCI waarin staat dat er niets aan de hand is”, zei Dekker. Eerder verscheen die brief al in de Nederlandse media.

Manager Marc Sergeant van Silence-Lotto sprak afgelopen weekeinde in Varese van afdoende weerlegde geruchten en zei blij te zijn met de Nederlandse aanwinst. „We willen graag de Thomas terugzien van vorig jaar in de Tour. Volgend jaar willen we volgens het systeem-CSC met zoveel mogelijk renners aan de laatste klim beginnen. Thomas kan een cruciale rol spelen.”

Silence-Lotto, met de Australische nummer twee van de afgelopen Tour Cadel Evans als kopman, versterkte zich eerder al voor komend seizoen. Van Gerolsteiner kwamen de Oostenrijker Bernard Kohl, derde en bergkoning in de Tour, en de Duitse tijdrijder Sebastian Lang. De Belgische topper Philippe Gilbert kwam van Française des Jeux. Met Dekker komt ook de Nederlander Michiel Elijzen over van Rabo.

„De nummers twee en drie van de Tour rijden in dit shirt”, prees Dekker zijn nieuwe ploeg. Zelf zal hij zich komend seizoen op de klassiekers en de Tour richten. „Ik heb erg veel zin om te koersen.”