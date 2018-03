Wegracer Rossi terug als wereldkampioen

De motorcoureur Valentino Rossi (29) heeft gisteren op het Japanse circuit van Motegi zijn zesde wereldtitel in de MotoGP/500cc behaald. Met zijn titels in de 125cc en 250cc was het zijn achtste in totaal.

Voor de Italiaan heeft deze wereldtitel een speciale betekenis. Na een reeks van vijf kampioenschappen werd hij in 2006 onttroond door de Amerikaan Nicky Hayden. En in 2007 moest Rossi zijn meerdere erkennen in de Australiër Casey Stoner. Het tijdperk Rossi leek voorbij, mede omdat zijn Yamaha het op snelheid leek af te moeten leggen tegen de Ducati van Stoner.

Maar Rossi kwam terug, mede dankzij het werk van zijn tuner Jeremy Burgess, de Australiër die wordt gezien als het technische brein achter het succes van Rossi.

Hij won de titel in stijl door de race in Japan te winnen. Rossi dook vanaf de start in het wiel van Stoner, die de leiding had genomen. Hoewel een podiumplaats volstond voor de titel, wilde de eerzuchtige Italiaan winnen. Na dertien van de 24 ronden passeerde hij Stoner en reed vervolgens soeverein naar de titel. Stoner finishte als tweede, de Spanjaard Dani Pedrosa (Honda) werd derde.

Direct na de finish voerde Rossi zijn traditionele toneelstukje op. Gehuld in een shirt met de tekst ‘Scusate il ritardo’ – sorry dat ik zo laat ben – signeerde hij aan een tafeltje naast de baan zijn helm.

„Het is moelijk om titels te vergelijken, maar deze voelt absoluut heel bijzonder”, zei Rossi. „Het was een zware strijd dit jaar met Stoner en Pedrosa en ik heb er hard voor moeten werken.”

Rossi verlengde onlangs zijn contract bij Yamaha met twee jaar. Hij gaat op jacht naar meer records. Ook al bevindt hij zich in de galerij der groten, toch is hij statistisch niet de beste motorrijder aller tijden. Hij passeerde dit seizoen zijn illustere landgenoot Giacomo Agostini, die 68 Grote Prijzen won in de 500cc. Rossi staat inmiddels op zeventig zeges in de zwaarste klasse. Agostini steekt hem nog naar de kroon met acht wereldtitels in de 500cc en vijftien in totaal. Bovendien heeft Agostini, de lichtere motoren meegerekend, in totaal meer GP’s gewonnen: 122. Rossi's teller staat op 96.