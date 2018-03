Weer Britse bank in staatshanden

De in acute moeilijkheden geraakte Britse hypotheekbank Bradford & Bingley wordt grotendeels genationaliseerd. Dit heeft minister van Financiën Alistair Darling vanmorgen bevestigd.

Het is de tweede hypotheekverstrekker in Groot-Brittannië die als gevolg van de internationale kredietcrisis en de sterk teruggelopen woningmarkt door de regering wordt overgenomen. Eerder dit jaar gebeurde dat al met Northern Rock.

Bradford & Bingley, dat is gespecialiseerd in hypotheken voor investeerders die woon- of kantoorruimte willen verhuren, kon niet langer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Hoewel zich ditmaal geen paniek voordeed zoals bij de rekeninghouders van Northern Rock vorig najaar, namen veel ongeruste cliënten dit weekeinde toch tientallen miljoenen ponden op.

De afgelopen weken werden met medewerking van adviseurs van de overheid pogingen gedaan om de bank door een sterkere partner te laten overnemen. Die strandden uiteindelijk omdat geen andere bank haar vingers wilde branden aan de circa 50 miljard pond (63,5 miljard euro) aan hypotheken en leningen, die Bradford & Bingley heeft uitstaan. Steeds minder klanten zullen naar verwachting aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ook de waarde van de woningen en kantoren waarom het gaat is al aanzienlijk verminderd.

Wel is overeenstemming bereikt over de overname van het meer bancaire gedeelte van B&B, dat tegoeden van zo’n 20 miljard pond beheert. De Spaanse bank Santander, die al de Britse hypotheekbank Abbey in bezit heeft, neemt de zorg over deze activiteiten en de 197 kantoren over voor 600 miljoen pond.

De Britse regering wordt verantwoordelijk voor de hypotheken. Analisten houden er rekening mee dat ze B&B zal samenvoegen met Northern Rock. In totaal heeft de regering nu hypotheken ter waarde van zo’n 150 miljard pond onder haar hoede. Ze is er volgens minister Darling op gebrand om de schatkist en daarmee de Britse belastingbetaler zo min mogelijk risico te laten lopen.

Dit betekent dat niet alle crediteuren van B&B per se op hun geld kunnen rekenen. Ook de aandeelhouders zullen er naar verwachting bekaaid vanaf komen. De koers van het aandeel B&B was de laatste weken al gereduceerd tot een fractie van wat het tot vorig jaar waard was.