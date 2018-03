Weblog nrc.nl/race08 Correspondent Tom-Jan Meeus volgt op zijn weblog de politieke gebeurtenissen in de VS op de voet. Hij vult zijn observaties aan met links naar interessante commentaren, achtergrondverhalen en videobeelden uit Amerikaanse media. Hij schrijft: ‘Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden over het noodfonds, en de afloop is ongewis.’ Hij verwijst naar een progressieve commentator die verwacht dat er geen meerderheid voor het fonds te vinden is en naar een conservatief die vindt dat minister van Financiën Paulson ontslagen moet worden. ‘Verder zal de week in het teken staan van het debat tussen Biden en Palin, komende donderdag. Het vertrouwen in Palin is niet gegroeid sinds haar laatste interviews, maar lage verwachtingen kunnen een voordeel zijn. Uit Alaska blijven interessante nieuwtjes komen.’ Een analist legt uit waarom het voor McCain moeilijk zal worden de achterstand in de peilingen nog goed te maken.