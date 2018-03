'We zijn blij dat we onze baan nog hebben'

Om acht uur vanochtend staat er een kleine file bij de slagboom van het hoofdkantoor van Fortis in Utrecht. Leonie Bruins parkeert haar auto en stapt uit. Ze zegt: „Ik ben blij dat mijn collega’s en ik allemaal nog een baan hebben vandaag.”

Dat haar werkgever deels wordt genationaliseerd en dat ABN Amro weer in de verkoop staat, doet er voor haar nu niet toe. „Veel belangrijker is dat er voorlopig enige zekerheid is.”

Dan loopt ze door, ze wil niets meer zeggen. De werknemers van Fortis mogen van hun werkgever niet met de pers praten. Er zijn er maar een paar die het, met hun naam erbij, toch doen. Anderen zeggen dat de geruchten van de afgelopen weken, in kranten en op televisie, mede oorzaak zijn van de situatie waarin Fortis nu verkeert. En aan geruchtvorming willen ze niet meedoen.

Sylvana Fokker, werknemer op de afdeling incasso, zegt dat ze gisteren de hele avond televisie heeft gekeken. „Net een voetbalwedstrijd, zo spannend.” Een paar keer ging het wel door haar heen dat ze vandaag misschien haar baan kwijt zou zijn. Maar tegen middernacht kwam de ontknoping. „Alsof de beslissende penalty het doel inging”, zegt ze. „Fortis was gered!” Toen is ze naar bed gegaan.

Ze ziet er opgelucht uit, ze straalt zelfs. „Ik ga er vanuit dat het nu weer goed komt met mijn bedrijf.” Dat de staat zich gaat bemoeien met Fortis, vindt ze een goed idee. „We zijn het afgelopen jaar flink op ons gat gegaan. Dan maar nationaliseren.” Ze zegt bewust ‘we’ als ze Fortis bedoelt. Fortis is familie voor haar. „Ik werk hier al tien jaar. Ik hou van Fortis.”

Maar voor het hoofd van de familie, Maurice Lippens, heeft ze geen goed woord over. „Het is goed dat die opstapt. Dat was hoognodig. Hij had al veel eerder het veld moeten ruimen.” Ze hoopt dat hij geen „vette handdruk” meekrijgt. Dan vindt ze dat ze lang genoeg heeft gepraat.

Fortis-werknemer Van den Berg – hij wil niet met zijn voornaam en zijn functie in de krant – zegt dat hij vooral „opgelucht” is over de ontwikkelingen van gisteren en vandaag. „Er is weer even rust. We kunnen verder.”

Onder de mensen die anoniem willen blijven, heerst vooral scepsis. „Noem je dit een oplossing?”, zegt een medewerkster bij de fiets-en voetgangersingang van het Fortis-hoofdgebouw. Ze geeft zelf het antwoord. „Nee dus”. Wacht de beurskoersen deze week eerst maar eens af, zegt ze. „Over een half uur opent de beurs in Amsterdam. Stel mij deze vraag dan nog maar een keer.” Dan is ze alweer weg. Ze lijkt eerst ongelijk te krijgen: bij het openen van de beurs in Amsterdam gaat de koers omhoog. Maar kort daarna begint die alweer te dalen.

Even voor negen uur rent een man in pak de hoofdingang binnen, bijna te laat voor een vergadering. „Gisteravond te lang door de televisie gezeten”, roept hij. Hij is vooral opgelucht. „Als er vandaag geen redding was gekomen, was alles naar de knoppen gegaan.”