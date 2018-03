Washington Mutual flinke miskoop TPG

TPG had nooit gedacht dat het zo erg zou worden. De private-equityfirma, die voorheen bekend stond als Texas Pacific Group, kocht in april voor 2 miljard dollar (1,4 miljard euro) aan aandelen van Washington Mutual. Samen met andere grote aandeelhouders, die er gezamenlijk 7 miljard dollar in staken, schoot TPG de noodlijdende spaarbank te hulp. TPG bouwde wel enige bescherming in, voor het geval de huizenmarkt nog verder zou verslechteren. Maar het werd veel erger dan de firma ooit had durven denken.

Nu is de bedrijvenopkoper, net als alle andere aandeelhouders van de bank, zijn geld kwijt. Dat is het slotakkoord van een kort, maar desastreus verlopen avontuur. Maar afgezien van het financiële verlies heeft deze geschiedenis ook andere gevolgen.

In de eerste plaats zouden beleggers kunnen terugschrikken voor aandelenemissies van andere banken, tenzij die gepaard gaan met betere veiligheidsgaranties – zoals bij het beroep dat JPMorgan deed op de kapitaalmarkten, ná de overname van Washington Mutual. TPG’s David Bonderman, een van de succesvollere beleggers in bankaandelen, bleek immers ook maar een gewone sterveling.

Bovendien zal TPG zijn eigen beleggers enigszins tegemoet moeten komen. Misschien zullen ze niet al te kwaad zijn dat het management deze crisis niet heeft zien aankomen. Een deel van de belegging is bovendien gefinancierd met leningen, en TPG heeft daar na de transactie voor een bedrag van 650 miljoen dollar van doorverkocht. Het risico wordt ook gedeeld door een aantal van zijn uiteenlopende fondsen. En de private-equityfirma heeft genoeg beleggingen die het nog steeds uitstekend doen.

Niettemin is TPG binnen een paar maanden een hoop geld kwijtgeraakt – een zeldzaamheid voor een grote jongen uit de sector van de bedrijvenopkopers. Wat de reden ook is, dit is een behoorlijke zure appel om doorheen te bijten. Toen TPG zijn aandelen kocht, bleven de meeste van zijn concurrenten aan de zijlijn staan, bang voor het onbekende. Het blijkt nu dat TPG de trekker te snel heeft overgehaald. De tijd zal leren of deze ervaring Bonderman – of zijn beleggers – in de toekomst minder trigger happy zal maken.

Lauren Silva

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com